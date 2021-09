El Granada CF dispone de un 5% menos para gastar en su plantilla que la pasada temporada

El Granada CF es el tercer equipo de LaLiga Santander que, negativamente, menos ha variado su límite salarial con respecto al mercado veraniego de fichajes de la pasada temporada. La consejera Patricia Rodríguez anunció en el último encuentro que tuvo con los medios de comunicación que la entidad tendría un cifra en torno a los 46 millones de euros, pero finalmente serán 53.498.000 euros. Casi 7,5 millones más de diferencia que tienen su explicación y es que LaLiga ha incluido a todos los equipos el total de los fondos tras el acuerdo con CVC. De ahí la diferencia existente.

La pasada campaña la entidad nazarí contó con 56.483.000 euros para gastar entre jugadores, primer y segundo entrenador y preparador físico del primer equipo. Este año se tendrá un 5% menos para gastar. Este límite incluye, además, el gasto en filiales, cantera y otras secciones, la llamada plantilla no inscribible según se define en el artículo 38 de las Normas de Elaboración de Presupuestos de LaLiga. Se trata, por tanto, de casi tres millones menos teniendo en cuenta las consecuencias del Covid-19 y que el Recreativo dispone este año de una plantilla mucho más barata que en pasadas campañas.

Siete por debajo

De los veinte conjuntos de Primera División, ocho tienen menos capacidad para gastar en el aspecto deportivo respecto a septiembre de 2020 y uno de ellos es el Granada CF. LaLiga ha incluido en el total el 15% del dinero que le corresponde a cada entidad tras el acuerdo con el fondo CVC. No obstante, la consejera señaló en su momento que “no lo hemos aprovechado todo esta campaña, sino que vamos a distribuirlo en las tres próximas, de forma que cada año nuestro límite salarial se incrementará en torno a dos o tres millones”. Por lo que las cantidades ofrecidas por la patronal de los clubes no es del todo real.

Ocupa el puesto decimotercero, y supera a equipos como Valencia o Cádiz

En la temporada del ascenso, el curso 2019-2020, en el mes de septiembre la entidad contó con 35.460.000 de euros, que tras los buenos resultados obtenidos y la clasificación para la Europa League pasaron a más de 56 millones en un año. Una cifra que reflejó el crecimiento de la entidad y que se ha reducido esta temporada, siendo el decimotercer equipo de la máxima categoría del fútbol español. Supera a Real Mallorca (46.129.000), Cádiz CF (45.388.000), Deportivo Alavés (42.858.000), Rayo Vallecano (41.829.000), Elche CF (41.525.000), Levante UD (32.108.000) y el sorprendente Valencia CF, que tan sólo dispone de 30.986.000 de euros.

Sin embargo, esos números no se reflejan en la tabla clasificatoria pues los rojiblancos aún no conocen la victoria, están en puestos de descenso y su técnico está en la picota, pese a que dispone de una plantilla más valorada económicamente que siete conjuntos de LaLiga Santander. El hecho de no contar con un patrocinador principal en las camisetas ha provocado que no se haya incrementado el límite, entre otros muchos aspectos, pese a que se ha traspasado a Foulquier y Soldado pagó su cláusula.

Guardar

Aunque el conjunto presidido por Rentao Yi, al que aún nadie conoce, tiene 53.498.000 euros para gastar, eso no significa que se lo haya gastado todo. Se trata del importe máximo que cada club o sociedad anónima deportiva puede consumir durante la temporada. De hecho, lo normal es guardar dinero de cara a posibles fichajes a partir de enero, que es cuando se abre la ventana de invierno y porque es lo más prudente para no estar rozando el máximo. Teniendo en cuenta la situación deportiva de la entidad a día de hoy, lo normal es que se realicen incorporaciones para cambiar la dinámica de un equipo que tiene ante el Sevilla FC este próximo domingo una cita importantísima.

LaLiga ha incluido en dicha cantidad el total del acuerdo con el fondo de inversión CVC

Para el límite de coste de la plantilla deportiva (LCPD) cada operación que se hace provoca un cambio en dicho apartado, tanto positivo como negativo, por lo que hay que hilar muy fino para evitar que, con el cierre del mercado, haya profesionales que se queden sin ficha algo que no ocurrió. Eso sí, se tuvo que despedir a Álvaro Bravo y Ramón Azeez al no llegar a un acuerdo para ser reubicados en otros equipos y eso también influye.

Amortizaciones

Los conceptos que se incluyen en el límite de coste de plantilla deportiva inscribible y no inscribible son: salarios fijos y variables, seguridad social, primas colectivas, gastos de adquisición (incluidas comisiones para agentes) y amortizaciones, que es el importe de compra de los jugadores imputado anualmente en función del número de años de contrato del futbolista y que en el caso de Granada CF supone una partida importante. Según la versión oficial, diez millones forman parte de amortizaciones por los fichajes tras pagar el traspaso de los jugadores Luis Suárez y Darwin Machís.