El Granada se mide al Mallorca con la necesidad de puntuar y sin nuevos fichajes

Sin nuevos refuerzos, con bajas y con la necesidad de comenzar a llenar el zurrón de puntos, el Granada CF recibe esta tarde al Real Mallorca que tampoco ha comenzado a gran nivel al sumar un empate en las dos primeras jornadas. Será el segundo encuentro consecutivo disputado en el Estadio Nuevo Los Cármenes a una hora, las 19:30, en la que hará en torno a 36 grados y que a buen seguro condicionará el choque.

Los de Paco López acudirán a la cita sin Antonio Puertas, que ha sido sancionado con un partido por el Comité de Competición de la Federación Española de Fútbol por su expulsión ante el Rayo Vallecano, además de Raúl Torrente y Jesús Vallejo, que se encuentran lesionados y Gonzalo Villar al que descartó por sus problemas musculares. Pese a ello, quieren volver a saborear las mieles del triunfo pues, de caer derrotados y ante la próxima visita a San Sebastián para medirse a la Real Sociedad, el futuro tras las cuatro primeras jornadas no será nada halagüeño.

Incorporaciones

Con la afición pendiente de posibles incorporaciones, que es evidente que son necesarias sobre todo en la zona atacante, los rojiblancos necesitan ganar para coger confianza. Ante el Rayo Vallecano dieron buena imagen pero carecieron de la pegada necesaria en la máxima categoría para hacerse con los tres puntos. Lo intentaron y no se les pudo reprochar nada, pero la configuración de la plantilla a día de hoy tiene limitaciones y tanto el técnico como la dirección deportiva y los propios seguidores lo saben.

Ante los problemas a nivel numérico tanto en la zaga como en parte ofensiva, se prevé un once inicial muy similar para enfrentarse al cuadro bermellón. No se espera, para empezar, que el técnico de Silla vaya a cambiar de portero. Pese a que a André Ferreira le costó ante el Rayo Vallecano atrapar los disparos que le hicieron, en los goles poco pudo hacer y frente al Atlético de Madrid cuajó un buen encuentro. En el entorno se ha dudado del arquero luso y apuestan por darle una oportunidad a Raúl Fernández, pero no parece que vaya a haber, de momento, variaciones en la portería.

Tampoco se prevén en la línea defensiva. Sin Vallejo ni Torrente, y con Manafá fuera de forma, el entrenador granadinista cuenta con los efectivos justos. Tan sólo Víctor Díaz se presenta como alternativa pero el Mallorca cuenta con dos delanteros muy potentes en lo físico, como son el canadiense Cyle Larin y el kosovar Vedat Muriqi, por lo que Miguel Rubio e Ignasi Miquel seguirán en el eje de la zaga, más fuertes en el cuerpo a cuerpo que el capitán sevillano. En los flancos, Ricard Sánchez y Carlos Neva seguirán siendo titulares. Una semana más, Miki Bosch entrará en la convocatoria.

Pocos cambios

Por lo que se refiere a la medular, el buen encuentro que disputaron el pasado lunes la dupla formada por Gumbau y Sergio Ruiz provocará que el cuerpo técnico del Granada CF vuelva a confiar en ella. Petrovic estará en el banquillo como alternativa pues Bodiger no cuenta y se le busca una salida que aún no se ha dado. Y es que Paco López ha utilizado en apenas dos jornadas a dieciocho jugadores, tres más no cuentan hasta el momento (Bodiger, Soro y Weissman), Torrente se encuentra lesionado y únicamente Víctor Díaz y Raúl Fernández no han participado aún estando en forma.

Para las bandas, y con la ausencia de Antonio Puertas, Callejón y Bryan Zaragoza serán los encargados de dar profundidad al ataque. El canterano fue el líder del ataque ante el Rayo y se espera que mantenga el nivel. Le da otra chispa a la parcela ofensiva. Como enlace estará Melendo y arriba, Uzuni. No hay mucho más. Famara Diédhiou no estuvo mal en la recta final del choque ante la escuadra rayista aunque su futuro no está del todo claro.

El rival

Enfrente, estará el Real Mallorca que de la mano de Javier Aguirre se ha asentado en Primera. Llegó en la temporada 2021-2022, la del descenso del Granada CF, y mantuvo al cuadro balear. La pasada campaña terminó noveno con 50 puntos y en este curso ha dado un paso más formando un equipo muy competitivo con fichajes con experiencia y calidad. Con concreto han llegado Toni Lato, Omar Mascarell, Samu Costa, Sergi Darder y Cyle Larin, entre otros y todos ellos conocen la categoría.

Bajas

Aguirre tendrá que improvisar la línea de tres centrales que utiliza desde su llegada al banquillo balear tras la baja de larga duración del capitán del equipo y titular indiscutible Antonio Raillo. El defensa cordobés fue intervenido quirúrgicamente esta semana de una lesión en el tobillo que sufrió la pasada jornada en la derrota (0-1) ante el Villarreal CF en el estadio Son Moix. Como mínimo, estará tres meses apartado de los terrenos de juego y el club ya se ha puesto en marcha para buscarle un sustituto en el mercado de fichajes.

La ausencia de Raillo, "un pilar del equipo, muy querido y respetado en el vestuario", como lo definió Aguirre, ha condicionado toda la preparación del conjunto bermellón en la segunda salida del campeonato tras el empate (1-1) en Las Palmas. Es muy probable que el once mallorquinista en el Nuevo Estadio de Los Cármenes sufra algunas variaciones con respecto al que saltó al campo ante el Villarreal. El mallorquín Sergi Darder, en el centro del campo, y Cyle Larin, en la delantera, apuntan a salir de inicio por primera vez. Ambos futbolistas han tenido minutos pero solo en las segundas partes.

Con respecto al ex jugador del RCD Espanyol, Aguirre dijo que le estaban buscando "su mejor posición en el campo"; en cuanto al futbolista procedente del Real Valladolid, el técnico azteca avisó que había llegado "fuera de forma", aunque también reconoció que ante el Villarreal realizó un par de acciones "demostrando lo que esperamos de él", remarcó.

El choque será arbitrado por el colegiado extremeño Hernández Maeso que estará ayudado en el VAR por Pizarro Gómez.