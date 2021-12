El Granada CF necesita olvidar el pasado y mirar al futuro ante el Real Mallorca

Desde que el pasado 27 de septiembre el Granada CF cayera en el último minuto ante el Celta de Vigo en Balaídos, el conjunto de Robert Moreno tan sólo ha perdido dos encuentros. Uno de ellos goleado en casa ante el indiscutible líder de LaLiga Santander, el Real Madrid. El otro, frente al Espanyol aunque mereció más sobre todo en la segunda mitad en la que el guardameta Diego López se erigió en claro protagonista.

Desde la octava jornada ha sumado trece puntos y ocuparía la octava plaza si se hiciera una clasificación de los últimos diez partidos en los que, por cierto, tendría un duelo menos que casi el resto de conjuntos pues tiene pendiente el duelo ante el Atlético de Madrid. Pese a todo ello, la sensación que existe en el entorno rojiblanco es de pesimismo y más aún tras la dura eliminación en la Copa del Rey ante un rival de la Segunda RFEF como el Mancha Real.

Puntos claves

Fracaso, humillación, bochorno, vergonzoso, naufragio o lamentable han sido algunos de los términos que se han empleado al caer en la segunda ronda del torneo del ‘KO’. A buen seguro que todas esas palabras que en el mundo del deporte, y en especial a los protagonistas, no gustan, le habrán llegado a los jugadores rojiblancos. En situaciones así, es cuando se demuestra la fortaleza de un vestuario que tiene que afrontar este mediodía desde las 14:00 horas otro duelo muy importante para alejarse un poco más del peligro, al menos hasta el regreso de la competición. Aunque para el Granada CF no concluirá el 2021 hoy pues el martes recibe en el Nuevo Los Cármenes al Atlético de Madrid. Pero sumar los tres puntos ante el Real Mallorca se antojan fundamental para calmar los ánimos.

Una vez más, se espera un ambiente enrarecido en torno al equipo. Pero mal harían los aficionados en centrarse en pitar en especial a su técnico, como se prevé, en vez de apoyar en una cita clave para irse de vacaciones de Navidad con un mejor sabor de boca. Alcanzar los 19 puntos con un partido menos en 17 citas, y con dos por disputar para finalizar la primera vuelta, es tener hecho la mitad del trabajo para lograr la permanencia, que no se le puede olvidar a nadie que es el objetivo.

En la memoria quedará la participación en la Europa League pero vivir del pasado no sirve de nada. Cuenta el presente y la realidad es que este año, como casi siempre, toca sufrir. La época de Diego Martínez pasó aunque algunos sigan recordándolo casi cada día.

Con las ausencias de Domingos Duarte, Rochina y a última hora de Montoro, habrá cambios significativos en el once. Piezas que descansaron en Mancha Real como Luis Maximiano, Quini, Carlos Neva, Gonalons o Antonio Puertas y otros que no estaba previsto que jugaran pero que salieron para tratar de solucionar la papeleta como Milla, Machís, Jorge Molina o Luis Suárez. Esa será la base de los nazaríes, junto a la dupla de centrales que estará integrada, salvo sorpresa por Germán y Torrente aunque la recuperación de Víctor Díaz podría variar el centro de la zaga.

Si los rojiblancos vencen, alcanzarán los 19 puntos con dos partidos por jugar de la primera vuelta

Espera un Mallorca que llega con 20 puntos y con un colchón de siete sobre el descenso. En su última salida, los de Luis García Plaza se impusieron sorprendentemente al Atlético de Madrid. A domicilio ha sumado ocho puntos en otros tantos duelos y en las últimas ocho citas tan sólo ha perdido una, ante el intratable Rayo en Vallecas. Se trata de un equipo rocoso, que empata mucho, al igual que el Granada CF, y que de salir victorioso de la instalación del Zaidín respirará, y mucho, en la tabla clasificatoria. El técnico bermellón recupera a los centrocampistas Íñigo Ruiz de Galarreta y Idrissu Baba que no jugaron en Copa. Además, podrá contar con el japonés Take Kubo y el surcoreano Kang-in Lee, una conexión asiática que no forman parte junto en el once titular balear desde la derrota (6-1) ante el Real Madrid en el Bernabeú.

Concentración

Robert Moreno, poco amante de las concentraciones, se ha visto obligado a hacerlo. Primero ante la hora del choque con el objetivo de que la plantilla se alimente a una hora concreta y, segundo, para hacer piña y más tras lo sucedido el pasado jueves. Se espera una buena entrada. El objetivo es mirar al futuro y olvidar el pasado porque no queda otra. Todo lo que no sea eso será un error. Ya vendrán los tiempos de hacer análisis.