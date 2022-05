El Mallorca, próximo rival del Granada CF, suma 60 días sin marcar un gol en jugada

Cuando un equipo está en la zona baja de la tabla clasificatoria peleando por no descender, sea la categoría que sea, no es por casualidad. Suele ser fruto de una serie de circunstancias. Falta de calidad, problemas defensivos, poco acierto de cara al área rival, mal ambiente en el vestuario o dificultades económicas que complican el día a día y que afectan al terreno de juego.

El sábado se verán en Son Moix el Mallorca y el Granada CF. Dos conjuntos separados por tan sólo un punto en la tabla clasificatoria, que han recibido cada uno 56 y 57 goles respectivamente y que tienen una cita clave de cara a su futuro en LaLiga Santander. Los rojiblancos, con Aitor Karanka, han cortado en cierto modo la sangría de tantos encajados en las dos últimas jornadas en las que han encajado un tanto, aunque ante el Celta vieron cómo su rival le volvió a generar muchas ocasiones de gol.

Problemas con el gol

Ambos equipos son, en las últimas 17 fechas del calendario, los que menos puntos han sumado con doce. Eso explica muchas cosas de su actual situación en la clasificación. En el caso del conjunto bermellón tiene una explicación que viene marcada por los problemas para hacer gol que está tendiendo últimamente. Desde la jornada 27, los últimos ocho encuentros, tan sólo ha anotado siete tantos, por diez el Granada CF. Sin embargo, lo más curioso de todo es que en el duelo de dicha jornada, ante el Celta, fue la última vez que anotó en jugada.

Fue gracias al uruguayo Giovanni González. Los entonces entrenados por Luis García Plaza perdieron por 4-3. El zaguero bermellón marcó el primero de los tres goles de su equipo. Los otros llegaron en propia puerta obra de Aidoo tras una acción a balón parado y de penalti materializado por Salva Sevilla.

Cuatro tantos

Desde entonces, el 6 de marzo, el Mallorca no ha marcado gol en jugada. Todo lo anotado has sido fruto de acciones a balón parado como el que logró Abdón Prats ante el Alavés o Raíllo el pasado domingo ante el Barcelona; de penalti por medio de Vedat Muriqi ante el Atlético de Madrid, e incluso por medio de un prolongado saque de banda que el propio delantero kosovar remató en el área frente al Alavés. En el resto de citas, un total de cuatro, no vio portería. En concreto, ante el Real Madrid, Espanyol, Getafe y Elche.

Los problemas ante el arco rival en el Mallorca son evidentes. El Granada CF no es que vaya sobrado ni tampoco defensivamente pero a los rojiblancos todo lo que sea sumar le vendrán bien porque su rival no se distanciaría cuatro puntos con nueve por jugar y encima le ganaría el average particular pues en Los Cármenes vencieron 4-1. Evidentemente, una victoria le asestaría un duro golpe.