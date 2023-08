La victoria del Granada al Mallorca da tranquilidad y confianza para el futuro

El Granada CF logró su primera victoria de la temporada y esa es, sin duda, fue la mejor noticia para la entidad presidida por Sophia Yang. Tras dos derrotas seguidas, los de Paco López derrotaron al Mallorca y respiran en la tabla al sumar sus tres primeros puntos que les permiten salir de la zona baja de la tabla clasificatoria y ganar en confianza de cara al futuro. Porque de haber perdido, contar con cero puntos en tres fechas y teniendo que visitar a la Real Sociedad no era la mejor manera de comenzar el curso.

Sin embargo, los jugadores rojiblancos quisieron reivindicarse y demostrar que están capacitados para competir en Primera División aunque la plantilla tiene carencias y eso es innegable. La marcha de Samu desilusionó a la afición, pese a que en su gran mayoría tan sólo lo vio jugar una vez y poco menos que ya era el nuevo Messi. Y, de paso, ‘menospreciar’ a los que aún permanecen en el plantel que dieron un paso adelante ante los de Aguirre para mostrar sus cualidades a nivel colectivo y vencer a un Mallorca que ha hecho una fuerte inversión este verano con fichajes importantes como Sergi Darder o Larin.

El problema

Los seguidores que acudieron a Los Cármenes se fueron satisfechos con su equipo con tres puntos en el zurrón como no podía ser otra forma. Pero hay que mirar más allá. En tres encuentros, se han recibido siete goles. Una media demasiada alta para un equipo que quiere pelear por lograr la permanencia. El técnico de Silla lo justificó indicando que “no vamos a especular y menos delante de nuestra gente” pero es una realidad que marcar al menos dos goles para sumar no siempre será posible. En el Levante, su anterior equipo, los goles recibidos fueron el principal hándicap. Y claro, ello provoca que las críticas se centren en la zaga. Que si hay que fichar a dos centrales más y un lateral izquierdo sin pensar que el plantel ya cuenta con cinco zagueros. Obviamente, para equilibrar la defensa, hay que firmar a un jugador que le haga competencia a Carlos Neva. Si llega un central, ya serían seis, algo poco habitual en los equipos.

Los fichajes

Restan cinco días para que se cierre el mercado y esta semana las oficinas del Estadio Nuevo Los Cármenes vivirán jornadas intensas. Uno de los que parece que va a llegar es Lucas Boyé. Un perfil como el del actual delantero del Elche era muy necesario para que Uzuni se libere de tener que fijar a centrales y tenga más autonomía sobre el terreno de juego. La inesperada salida de Samu supuso un ingreso extra que había que invertir sí o sí por parte de los dirigentes granadinistas o, de lo contrario, tendrían que ‘salir a gorrazos’. Cada vez resta menos tiempo y hay que dar salidas y completar una plantilla para, como bien dice Paco López, “ser más competitivos”.

La estrella

Hasta que el mercado no se cierre, ya no sólo el español que será el viernes a las 23:59 horas sino también el árabe que será el 20 de septiembre y que tiene a muchos clubes inquietos, la afición rojiblanca no dormirá tranquila por su jugador favorito, Bryan Zaragoza. Pocos dudan ya que el malagueño es una pieza fundamental en el esquema de Paco López. De él se dijo la pasada campaña que era un futbolista para segundas partes, un agitador con funciones de revulsivo. Pero está demostrando que es algo más. El ataque del Granada CF no se entiende a día de hoy sin él. Marca diferencias y la afición lo quiere como hacía tiempo que no se veía. Un claro ejemplo fue la ovación que se llevó cuando pidió el cambió por una molestia muscular.

El agua

LaLiga puso el partido a una hora en la que estaba prevista una temperatura entre 35 y 36 grados centígrados. Fijar un choque a esa hora en ciertas partes de España es una temeridad tanto para los futbolistas como para la afición. Por eso, el club llegó a un acuerdo con la empresa que le suministra el agua para repartir 20.000 botellines y ‘refrescar’ a sus aficionados. Sin embargo, se cometió el error de entregarlas a temperatura ambiente y claro, eso era imposible que se lo bebiera una persona. Como por normativa hay que quitarle el tapón, la imagen de miles de botellas llenas pero sin tapón por Los Cármenes fue la tónica. Y eso, en plena sequía. Incluso se llegó a comentar en redes sociales que el agua que se repartió era ideal para hacerse un yakisoba, un plato típico de la cocina callejera japonesa más que para refrescar.