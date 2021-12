Robert Moreno: “La eliminación de Copa del Rey del jueves debe servir de impulso”

El entrenador del Granada CF, Robert Moreno indicó este sábado en rueda de prensa que el duelo por el chasco en la Copa “se tiene que pasar rápido porque no hay tiempo para alargarlo” y reconoció que el viernes estuvo reunido con los jugadores y que todos tiene “claro” lo “importante que es” el partido ante el Mallorca.

“La rabia, la desolación y la tristeza de la eliminación tienen que ser un impulso para dar una buena versión ante buen equipo como el Mallorca. Con tres puntos llegaríamos a 19, que sería una buena cifra a falta de dos de partidos para el final de la primera vuelta en busca del objetivo”, añadió.

Concienciados

“El equipo está muy concienciado, lo del otro día no puede pasar y hay que utilizarlo como un empujón”, agregó el técnico, quien justificó que nadie de la plantilla rojiblanca pidiera perdón tras la eliminación frente al Mancha Real en que “disculpas se tienen que pedir cuando no lo pones todo, si ves desidia, falta de entrega o jugadores andando”. “Los más dolidos fueron los jugadores y nosotros mismos, la gente como mucho puede igualar el dolor, pero a nadie le dolió más que a nosotros. Trabajas desde la ilusión y no hemos matado, insultado o maltratado a nadie, sólo hemos hecho algo desgraciado pero deportivo”, sentenció sobre la eliminación en la Copa.

Moreno cree que este domingo tendrán que estar “muy bien puestos a nivel defensivo” ante un Mallorca que está “bastante bien trabajado” y que tiene “mucho talento arriba y en el medio a gente con un nivel muy alto”.

Golpear primero

“Hay que intentar golpear primero y que no nos golpeen ellos, y tratar de acabar con la portería a cero, porque eso como mínimo te da el empate”, aseveró el entrenador del Granada, quien insistió en centrarse “en el Mallorca, en lo que hace el equipo y en tratar de hacerlo lo mejor posible”.

No obstante, dejó claro que “los once que salgan van a dar lo máximo para que la gente pueda estar orgullosa” y que no le gusta “hablar de excusas” porque “son circunstancias que tienes y que no te eximen de tener que ganar como sea”.

“De los de abajo sólo hemos perdido contra el Celta, a ver si se mantiene para tener esa situación controlada. Hay que sacar puntos de todos los partidos. Hacer un bien partido contra el Mallorca es lo que todos queremos”, finalizó.