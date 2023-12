El Granada CF de cara al nuevo año, puerta grande o enfermería

El Granada de Alexander Medina no arranca. Ya no es que no se hayan mejorado los resultados del anterior técnico Paco López, es que al menos antes el equipo tenía una identidad clara de juego, no siempre efectiva en lo defensivo, pero un fútbol vistoso, alegre y con al menos uno o dos tantos por partido en la mayoría de encuentros.

Nada queda de eso. Parece que el equipo sale sin rumbo y sin una estrategia preconcebida, y aunque se arrancan bien los partidos, en cuanto se encaja el primer gol la cosa se viene abajo. Solo se vieron atisbos de buen juego en la reanudación del Granada - Athletic, porque contra Celta en Balaídos y Sevilla en casa el equipo salió a verlas venir.

Especialmente delicada la situación tras la visita de los hispalenses, que estaban en la misma mala sintonía y con un entrenador que llegó el día anterior, y antes del 60' el partido estaba visto para sentencia. Hay dos opciones, o que le hicieron la cama a Diego Alonso o que la victoria visitante es más demérito del Granada que otra cosa.

Además, no es del todo clara la 'Bryandependencia' que tiene el ataque rojiblanco cuando la forma del malagueño no es la misma desde el parón que acudió con la Selección Española. Él lo intenta igual que siempre en cada encuentro, pero es que desgraciadamente a este equipo no le sale nada: Boyé aporta mucho más en lo defensivo que en lo ofensivo, Uzuni en banda no termina de ser determinante y lo que viene del banquillo desde luego no aporta mucho más.

El Granada terminará un año 2023 que comenzó siendo histórico por el ascenso de sus tres principales equipos (Masculino, Femenino y Recreativo, así como la permanencia del Covirán en ACB) y que puede terminar siendo catastrófico, porque ahora están a 7 puntos del Cádiz CF, equipo que marca el descenso, cerrando este período de la peor manera posible. La sensación predominante es que las dificultades experimentadas en los primeros 18 partidos difícilmente se resolverán en los 20 encuentros restantes.

Cambio de rumbo

Dando por hecho que la entidad no cambiará de propietarios, como se exigió en la grada de Los Cármenes durante el partido del Sevilla, además del silencio que solo rompían los hinchas visitantes, al Granada le hace falta un cambio de rumbo que solo se consigue con una mentalidad fuerte, porque si no se cree en la permanencia es imposible trabajar con ese objetivo entre ceja y ceja, tanto jugadores como cuerpo técnico y directiva.

Evidentemente, el primer paso es mejorar una defensa que en la mayoría de partidos no ha estado al nivel que requiere esta categoría. Vallejo ni está ni se le espera, Ignasi Miquel lo intenta siempre pero sus fallos defensivos son ya varios, Torrente y Rubio no están del todo al nivel y los laterales Neva y Ricard cumplen en la mayoría de encuentros, pero a lo justo.

Por ello es que el Granada está avanzando en las negociaciones para fichar a Bruno Méndez, el defensa central uruguayo cuyo contrato con el Corinthians finaliza este mes de diciembre. Hasta el momento, el entorno del jugador ha optado por mantener silencio en relación con el desarrollo de la operación. En caso de que la gestión sea exitosa, el jugador de 24 años se uniría al equipo nazarí como agente libre.

Por otra parte, el regreso que ya está confirmado, aunque no sabemos si es definitivo o como transbordo a otro club, es el de Matías Arezo. El joven delantero de 21 años regresará a Granada tras una destacada temporada con Peñarol, donde marcó 22 goles en 40 partidos, siendo titular en 37 de ellos. Además de su capacidad goleadora, proporcionó cuatro asistencias. Arezo fue parte fundamental del equipo que se consagró campeón del Torneo Apertura en mayo. Al culminar el año, se destacó como el segundo máximo goleador del campeonato nacional, solo detrás del 'Colo' Ramírez, de Nacional. Veremos si convence a su compatriota Alexander Medina en una posición donde tampoco le viene mal reforzarse a este equipo.

Complicada papeleta la de 2024 para el equipo rojiblanco, gloria o puerta de enfermería. La pelota está en el tejado de Tognozzi, Medina y los jugadores, que con el innegociable apoyo de la afición, son los únicos que pueden sacar al Granada del pozo antes de que sea demasiado tarde.