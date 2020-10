Las convocatorias de hasta seis jugadores de la plantilla rojiblanca en este parón motivado por los compromisos internacionales de las distintas selecciones condicionará, y mucho, el once que saque este sábado Diego Martínez ante el Sevilla FC. Rui Silva, Domingos Duarte, Nahuén Pérez, Eteki, Yangel Herrera y Darwin Machís no han tenido descanso como sí han podido gozar otros componentes del plantel pero es que han sido mucho los kilómetros que han recorrido. En los casos de Rui Silva, Domingos Duarte y Nahuén el cansancio no viene de haber jugado, al no gozar de minutos, pero los viajes sí harán que en algunos casos partan del banquillo ante los de Julen Lopetegui.

A ellos hay que sumar otros futbolistas como Quini, que está recién salido de una lesión, o Luis Suárez, que apenas lleva diez días en el equipo, por lo que a buen seguro que el técnico del Granada CF rotará una vez más, como ha hecho en los encuentros que ha disputado hasta el momento en el que no ha repetido ni un sólo once inicial ni en LaLiga Santander ni en la Europa League. Teniendo en cuenta que el próximo jueves habrá que viajar a Holanda para medirse al PSV Eindhoven, no sería extraño que el centro del campo esté formado por Gonalons, Luis Milla y Montoro, con Puertas y Kenedy en las bandas pues Yangel y Machís han jugado con Venezuela y lo normal es que descansen.

Duda en la zaga

Es evidente que Rui Silva ocupará la portería y queda la duda de Domingos Duarte o Vallejo en el eje de la zaga. Por lo demás, lo normal es que Víctor Díaz, Germán y Carlos Neva completen la defensa, y Soldado sea el hombre más adelantado ante el cuadro hispalense.

Este viernes los rojiblancos realizarán una última sesión en el Nuevo Estadio de Los Cármenes a las 12:30 horas previo a la primera de las siete citas que deberán afrontar en 23 días. Ahí será el momento en el que el cuerpo técnico tome decisiones a tenor de las sensaciones de sus futbolistas.