La tranquilidad del Granada CF pasa por derrotar al Atlético Osasuna

Lo bueno del calendario tan extraño que ofrece el fútbol español es que, cuando uno ofrece una mala imagen, apenas tiene tiempo para lamentarse porque la siguiente cita está tan cercana en el tiempo que no hay margen para flagelarse. Eso es lo que le ocurre este domingo al Granada CF. Su mal partido en tierras madrileñas ante el Getafe quiere olvidarlo con tres puntos más ante el Atlético Osasuna que supondría un paso más en la pelea por evitar el descenso. Ambos conjuntos llegan al envite muy igualados y para el que pierda, si es que alguno lo hace, la zona peligrosa estará más cerca sobre todo tras el triunfo del Cádiz en Valencia ante el Levante.

Por ello, el choque cobra importancia por varios motivos. Primero porque ganar supondría mantener la renta con la zona roja. Segundo porque implicaría volver a ganar y coger la confianza que se perdió en el Coliseum Alfonso Pérez de cara al nuevo parón de la competición. Y, por último, porque se superaría a un rival directo al que se le vencería el average particular por si hiciera falta a final de temporada dado que en el choque de la primera vuelta ambos contendientes empataron a un gol.

Duro calendario

Para sumar, será necesario no cometer los mismos errores atrás que condicionaron el duelo en Getafe. Reencontrarse con las buenas sensaciones defensivas será el primer paso para regresar al camino del triunfo. Sobre todo porque tras el enfrentamientos ante los navarros, al Granada CF le llega un calendario duro con dos salidas consecutivas ante Real Madrid y Real Sociedad y la vista a Los Cármenes del Villarreal.

La cercanía del partido del jueves hará que Robert Moreno introduzca novedades en su once inicial. Ya no sólo en la línea de zagueros sino también en la medular. En el primer caso la posible entrada de Víctor Díaz, bien sea en el lateral o el centro de la defensa, parece segura. Se necesitan piernas frescas. También podría haber novedades tanto en el eje del centro del campo como en los extremos. En el primer caso parece segura la entrada de Maxime Gonalons por Isma Ruiz. Osasuna tiene un poderoso juego aéreo y el galo, además de otras virtudes, domina esa faceta. También podría formar de inicio por primera vez la, hasta el momento, única incorporación del mercado invernal de fichajes. Álex Collado, que se puede adaptar a ambos perfiles, supliría bien a Machís o Antonio Puertas. Arriba, la dupla formada por Luis Suárez pleno de confianza tras sus dos últimos tantos, y Jorge Molina no parece que pueda cambiar. Y si lo hace será por puro cansancio del veterano delantero de Alcoy.

Una semana más, el técnico catalán tendrá las bajas por lesión del lateral colombiano Santiago Arias y del mediapunta Rubén Rochina. Además, tampoco entrará en la citación salvo sorpresa el central peruano Luis Abram, que ya se quedó fuera de la convocatoria el pasado jueves y que todo hace indicar que saldrá la próxima semana de la disciplina rojiblanca.

El rival

Enfrente, los de Robert Moreno se las verán con un Club Atlético Osasuna cuyo entrenador ha pedido a sus pupilos estar mejor a “nivel mental” con el objetivo de puntuar. Par la cita, ha recuperado a David García y Unai García, centrales que han superado el Covid-19 y que podrían jugar en detrimento de Juan Cruz y Unai Dufur. El equipo rojillo atraviesa una mala racha lejos de El Sadar. Y es que ya son seis las jornadas en las que Osasuna no ha visto puerta lejos de su estadio.