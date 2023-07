El Getafe, otro rival de Primera División en la pretemporada del Granada CF

Tras anunciar la celebración del Trofeo Ciudad de Granada que se celebrará el próximo sábado 5 de agosto, en horario por determinar, en el Nuevo Los Cármenes ante la Unión Deportiva Almería, el Granada CF ha cerrado un nuevo partido de pretemporada un vez que cierre su stage de preparación en Jerez de la Frontera.

Se disputará el próximo miércoles 2 de agosto a partir de las 19:45 horas ante el Getafe. El lugar que acogerá este choque entre rojiblancos y azulones será el Estadio Ciudad de Puertollano. Será un encuentro englobado en los actos conmemorativos de los 75 años del Calvo Sotelo. Previamente, a las 19:00 h., se celebrará la presentación de la primera plantilla del conjunto manchego, que esta temporada militará en Tercera RFEF.

El 'stage'

El objetivo es recaudar fondos para la nueva campaña y para ello han pedido la colaboración de dos equipos de Primera División que llamen la atención de los aficionados. Este encuentro, inicialmente, iba a celebrarse en Ciudad Real, pero el estado del césped del Polideportivo Juan Carlos I lo hizo inviable, de ahí que Puertollano aprovechara su oportunidad.

Hasta el momento, son dos los duelos fijados y ambos con equipos de Primera que servirán de prueba para conocer el nivel del cuadro de Paco López, que a día de hoy no ha incorporado a ningún futbolista. Durante la concentración en el Hotel Montecastillo Golf, que tendrá lugar entre los días 24 y 29 de julio, habrá al menos dos encuentros más que la entidad hasta el momento no ha confirmado aunque, tal y como señaló Alfredo García Amado en la rueda de prensa de presentación de la campaña de abonos, están cerrados pero no se han hecho oficiales.