La permanencia del Granada CF pasa por los encuentros como local en Los Cármenes

Señaló Pep Boada, director deportivo del Granada CF, la pasada semana en la rueda de prensa de presentación de Dani Raba que quedaban catorce finales y ocho de ellas eran en casa. Una de ellas ya se disputó con goleada en contra incluida. Pero al veterano dirigente deportivo no le faltaba razón. La permanencia, o no, del cuadro rojiblanco pasa por Los Cármenes. Será la instalación del Zaidín la que dicte sentencia porque viendo el rendimiento que está ofreciendo a domicilio, si los de Robert Moreno no cambian de dinámica, será muy complicado alcanzar el objetivo en los envites lejos de su público.

La primera ‘final’ ante el Villarreal se saldó con una nueva derrota dejando atrás un duro calendario que le ha medido a rivales de la talla de la Real Sociedad o el Real Madrid, todos ellos situados en puestos europeos o rondándolos. Pero si hay que hablar de final, la primera es, sin duda, la que deberán afrontar este lunes ante el Cádiz CF. Ya no sólo por romper una mala racha de siete duelos sin ganar y cinco derrotas seguidas, sino porque de caer derrotado ya no sólo se perdería el average particular con los amarillos, sino que el peligro acecharía y los puestos de descenso se quedarían a tan sólo un punto.

No perder

'En las últimas campañas han sido varias las ocasiones en las que caer a Segunda División o no ha dependido del diferencial entre los equipos ya sea empatando a puntos con un rival o con varios. Por eso, lo primero que no debe hacer el Granada CF es caer en Los Cármenes. En el Nuevo Mirandilla, antes Ramón de Carranza, ambos equipos empataron a un gol en el mes de diciembre. Obviamente una victoria daría confianza, más tranquilidad y se alejaría de la zona caliente por un tiempo.

Los rojiblancos tan sólo han ganado un duelo como visitante en trece citas

Pero lo cierto es que será en Los Cármenes donde se juegue la permanencia. Los números hablan por sí solos y los rivales que pasarán por la instalación del Zaidín serán algo más asequibles que todos los que han pasado hasta el momento salvo alguna excepción. Deberán visitar Granada, además del Cádiz, Elche, Rayo Vallecano, Levante, Celta, Athletic Club y Espanyol. Casi todos ellos de la parte baja de la tabla clasificatoria salvo Athletic y Celta que ocupan, a día de hoy, la octava y novena posición respectivamente.

El conjunto de Robert Moreno ha disputado doce encuentros como local, con un balance de cuatro victorias, tres empates y cinco derrotas, de las cuales las dos últimas han sido de manera consecutiva. Por el contrario, a domicilio ha jugado un duelo más, trece, en los que ha sumado una única victoria, ante el colista Levante, por seis empates y otros tantos choques en los que ha perdido.

En casa

Por tanto, es evidente que salvo cambió radical de dinámica lejos de casa, que no será fácil pues tendrá que visitar campos tan complicados como Mestalla, Sánchez Pizjuán, Wanda Metropolitano o Benito Villamarín, será el Estadio Nuevo Los Cármenes el que determine la continuidad o no en LaLiga Santander del Granada CF.