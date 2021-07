Patricia Rodríguez: “Queremos optimizar cada recurso para centrarnos en el verde”

Patricia Rodríguez, consejera del Granada CF, ha comparecido este jueves ante los medios de comunicación para desgranar la actualidad del club rojiblanco en sus distintas áreas. La cabeza visible de la propiedad en Granada desveló algunos aspectos de su gestión, aunque en otros se mostró muy cauta.

Como era previsible ante la situación económica por la que pasan los clubes deportivos, desveló lo que era un secreto a voces y es que el presupuesto se rebajará con respecto al curso anterior, cifrado en unos 70 millones de euros. Eso conllevará que el límite de coste de la plantilla esta temporada se vea reducido de manera considerable, teniendo en cuenta que al inicio de la pasada campaña ascendió a 56,4 millones de euros tras el mercado veraniego.

Objetivo

Tras afirmar que el objetivo de la propiedad es “consolidar al equipo en LaLiga Santander sentando unos cimientos firmes para que sea sostenible a medio y largo plazo”, quiso poner en valor la plantilla de jugadores con la que cuenta el nuevo entrenador Robert Moreno. “Partimos con un plantel de futbolistas extraordinario, con compromiso, ganas y hambre” señaló, para destacar el “espíritu de equipo y las ganas de seguir creciendo que tienen los jugadores, que son una piña”.

Sin embargo, dejó claro que la realidad económica a día de hoy no es como la de hace un año. “Tenemos limitaciones y no nos queda otra que trabajar para, dentro de la situación que hay que es genérica para todos, buscar las piezas que nos permitan complementar el equipo”. La realidad es que, en la anterior campaña, el hecho de competir en Europa generó unos ingresos que de cara al límite salarial fue importante, pero este año esa vía ya no existe, por lo que habrá una reducción importante aunque, a día de hoy, no se está en “números rojos” como sí ocurre con otros conjuntos que sí se están reforzando.

A ello se le suma las amortizaciones por los traspasos realizados hace un año que hacen que afecte al límite de este curso. Rodríguez fue contundente y apuntó que “asumir compromisos que genera obligaciones a futuro lastra las operaciones del presente”, de ahí que resaltara que este verano es un mercado “raro, muy lento y con el freno de mano echado”. Circunstancias que han provocado que el Granada CF se ajuste el cinturón y trate de “optimizar cada recurso y ahorrar todo lo que se pueda en otras áreas para centrarnos en el verde”. En ese sentido, el que fuera director deportivo de la entidad, Fran Sánchez, tenía en marcha varias operaciones en marcha pero, tal y como desveló, “suponían desembolsos importantes de dinero y las hemos tenido que parar”.

"Nadie ha pedido salir"

Tras negar que algún jugador haya “pedido salir”, confirmó que serán, al menos, cuatro los jugadores que se firmen. Y eso, teniendo en cuenta que son ocho los jugadores del Recreativo que están entrenando con el nuevo técnico y algunos de ellos “le gustan mucho a Robert”. Eso sí, se sorprendió de que varios de los jugadores de la cantera hayan subido al primer equipo “por contrato pero sin haber disputado ni un sólo minuto en Primera División. Eso afecta también al límite salarial”. Porque la idea es “basarse en la meritocracia” y puso el ejemplo de Pepe, el defensor de Linares que esta ahí “a pico y pala con trabajo, ilusión y esfuerzo”.

Aranda

Respecto a Aranda, uno de los futbolistas con más talento del filial que cumple contrato, matizó que “hablamos con su agente y su familia y le trasladamos una oferta que, posteriormente, la modificamos al alza pero de la que no hemos tenido respuesta”.