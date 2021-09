Granada CF-Betis, una cita con mucho en juego con Los Cármenes como testigo

Con dos puntos de nueve posibles y tras dejar una horrorosa imagen en Vallecas, el Granada CF buscará ante 11.000 fieles la primera victoria de la temporada. Las malas sensaciones mostradas ante el Rayo Vallecano deben quedar en el olvido si los de Robert Moreno quieren vencer al Real Betis, el rival de este lunes (22:00 horas) que no ha arrancado la competición como se esperaba sobre todo tras la inversión en fichajes realizada durante el verano.

Los rojiblancos cuentan con toda la plantilla disponible una vez que Darwin Machís se ha recuperado de su lesión muscular en el bíceps femoral derecho. El parón por los compromisos de las distintas selecciones ha ayudado a que el venezolano, que no acudió a la cita con su país para recuperarse, pueda jugar aunque quizá hacerle jugar de inicio suponga demasiado riesgo.

Posibles novedades

No será el único porque a las incorporaciones de los últimos días del mercado (Arias y Sergio Escudero) les falta ritmo de competición y ante la importancia del choque, sobre todo para evitar que el entorno se ponga nervioso, es más que probable que no sean de la partida. El que sí podría tener más minutos, e incluso podría salir de inicio, es Rubén Rochina. El valenciano poco a poco va a más en el aspecto físico y el técnico nazarí confía en su calidad.

Debido a que para los puestos de extremo cuenta con los efectivos justos, Machís sale de una lesión, Soro está contando poco y Puertas no ha comenzado a su mejor nivel, la entrada en el once del de Sagunto puede ser la principal novedad junto al cambio en la portería, lo que podría suponer el debut de Luís Maximiano. Además, enfrente el Granada CF contará con un rival al que le gusta tener el balón y dominar desde la posesión y en ese aspecto el ex jugador del Levante puede ser importante.

Se esperan varios cambios en el once de Robert Moreno ante el cuadro verdiblanco

También existe la duda en la medular, sobre todo dependiendo del sistema a emplear. El que parece fijo en el eje es Maxime Gonalons pero sus acompañantes irán en función del dibujo a emplear. Por tanto, entre Luis Milla, Ángel Montoro y Monchu se disputarán las otras dos plazas restantes. Salvo que opte el técnico por el clásico 1-4-4-2, en cuyo caso uno de ellos podría partir desde banda como ya hizo Monchu en Villarreal en la segunda mitad. Y es que la riqueza táctica, al menos en cuanto a los distintos sistemas que ha empleado el preparador de Hospitalet aunque no se hayan traducido en resultados, hace que sea complicado avanzar un once.

Algo más claro parece la línea defensiva. Con Abram recién llegado de su periplo con la selección peruana, la dupla en el centro de la zaga estará formada una vez más por Germán y Domingos Duarte, aunque ambos fueron dos de los señalados tras el duelo ante el Rayo; Neva ocupará el lateral izquierdo y es en la derecha donde existen más dudas. El mal partido de Víctor Díaz en la tercera jornada le podría dar a Quini la oportunidad de jugar como titular por primera vez en la temporada. A favor del primero está su experiencia y el hecho de que el cuadro sevillano no está jugando con extremos del corte de Álvaro García. Tiene a Tello pero no está contando mucho en el inicio liguero. El cordobés, sin embargo, es más explosivo y le gusta incorporarse al ataque, lo que permitiría a los extremos que emplee Robert Moreno a jugar por dentro y asociarse para tratar de quitarle el balón a los verdiblancos.

La posesión

Porque el Real Betis es el conjunto de LaLiga Santander que más posesión tiene y arrebatársela puede ser el primer paso para tratar de sumar. Jugadores como Canales, Fekir o Guido, cuando mueven el balón, generan muchos problemas a sus contrincantes teniendo en cuenta, además, que los laterales se están mostrando muy profundos, sobre todo Miranda por la izquierda. Sin embargo, los resultados no le han acompañado a los de Pellegrini. Dos empates ante Mallorca y Cádiz y la derrota por 0-1 en el Benito Villamarín ante el Real Madrid es el bagaje de un equipo que se ha reforzado con Germán Pezzella (Fiorentina), Youssouf Sabaly (Girondins), Willian José (Real Sociedad) y Héctor Bellerín (Arsenal).

Regreso de Rui Silva

Aunque, sin duda, el fichaje que más ha dolido en el seno de la afición rojiblanca es el de Rui Silva, que regresará al Estadio Nuevo Los Cármenes tras cuatro temporadas y media y que a buen seguro que recibirá una aplauso de la que fue su afición. El regreso del portero portugués es el morbo de un partido que contará, por fin, con una ambiente que se acercará más a los que había prepandemia.

Once mil almas que esperan que su equipo sume por primera vez tres puntos de una tacada que les sitúe en una zona tranquila de la tabla clasificatoria para evitar que los nervios se instalen en la entidad en el mes de septiembre. Y más, teniendo en cuenta el durísimo calendario que les espera a los rojiblancos en las próximas cinco jornadas, con duelos ante Barcelona, Real Sociedad, Celta, Sevilla y Atlético de Madrid.