El Granada CF cuenta con un colchón cada vez más fino con respecto al descenso

Se acabó el colchón. Cuando el 22 de enero del pasado año el Granada CF venció al Atlético de Madrid, la euforia poco menos que se desató en el entorno rojiblanco. Todo eran alabanzas hacia el equipo de Robert Moreno. Se había logrado la cifra de 22 puntos antes de finalizar la primera vuelta, entre los rojiblancos y el descenso había cinco equipos por medio y la zona roja estaba situada a siete puntos. Seis jornadas después, y tras sumar tan sólo dos puntos de 18 posibles, los puestos peligrosos de la clasificación están más cerca y los nervios parece que vuelven.

Dice Pablo Pin, técnico del Covirán Granada, que su equipo no es el Real Madrid cuando gana un partido ni el peor del mundo cuando cae derrotado. Con el Granada CF pasa algo similar. Es evidente que el 2022 no le ha sentado bien. Suma seis duelos sin ganar, acumula cuatro derrotas de manera consecutiva y son ya tres los partidos en los que no ha visto puerta. El calendario tampoco ha ayudado pues ha tenido que afrontar cuatro salidas y en Los Cármenes recibir al FC Barcelona. Sin duda, el duelo ante Osasuna hizo mucho daño porque de haberlo sacado adelante la situación sería muy distinta.

Entre todos

Señaló Robert Moreno al término del choque en San Sebastián que esta situación “la vamos a sacar con nuestra gente”. El calendario ahora es muy distinto. De los próximos seis partidos, cuatro serán en Los Cármenes y algunos de ellos son básicos al ser rivales directos. Cádiz y Elche en casa y Alavés a domicilio son las citas señaladas en rojo por todos los aficionados pero las liga se ‘ganan’ ante los rivales menos esperados y el primero que llega es el Villarreal. Es evidente que deben mejorar pero tampoco es una situación catastrófica la que tienen los rojiblancos. Porque si fuera así, ¿qué pensarán en Valencia con el Levante o en Cádiz que tan sólo ha ganado tres duelos de 24?.

Demasiada responsabilidad

Tras el mercado de invierno, el técnico catalán señaló que los que “tienen que sacar esto adelante” son los que ya estaban aquí. Pero los hechos no parece que se correspondan con esa intención. No hay más que ver el once que puso en liza ante la Real Sociedad. Tres de los cinco fichajes formaron de inicio (Uzuni, Álex Collado y Arezo) y posteriormente ingresó en el terreno de juego Petrovic antes que, por ejemplo, Montoro. Quizá se le está dando demasiada responsabilidad a futbolistas recién llegados que no tienen tan asimilados los sistemas.

Las pistas

En la previa, el técnico apuntó que habría dos jugadores que no estarían en la cita del Reale Arena pero no quiso desvelar sus nombres para no dar pistas. Esos ‘ataques’ de entrenador es muy propio de ese gremio. Pero difícilmente Imanol Alguacil estaba preocupado porque un lateral zurdo como Carlos Neva o un recién llegado como Dani Raba no jugarán. Lo mismo Robert Moreno pensaba que la Real iba a cambiar sus sistema de juego por ello. Eso no dar pistas pasó a mejor vida. Ahora los cuerpos técnicos analizan a los contrarios con tanta profundidad que, salvo excepciones, que juegue un lateral u otro no implica cambios en su estilo de juego y más en un equipo que si tiene claro es su forma de jugar.

La confianza

En el fútbol, como en la vida, cuando uno cuenta con confianza, cree en lo que hace y encima se le valora, rinde mejor. Pero cuando un futbolista se lesiona en uno de sus mejores momentos de la temporada siempre tiene el temor de si volverá a ser el mismo de antes. Algo similar le ocurre a Domingos Duarte. El central luso no está en su mejor momento de forma. Le está costando entrar en el equipo y mantener un nivel adecuado desde que sufrió en Vigo en el mes de septiembre un choque con Luís Maximiano que lo mantuvo lejos de los terrenos de juego doce jornadas y más de tres meses si disputar ni un minuto.

Más allá del penalti del pasado domingo ha pasado de ser uno de los centrales con más proyección de la competición a ser uno más a día de hoy. Toda recuperación requiere de un tiempo y tan sólo con la confianza del míster podrá volver a ser ese defensa casi infranqueable que en las últimas campañas ha sido el líder de la zaga.

Caso Machís

La historia del supuesto fichaje de Machís por el Charlotte de la MLS americano da para escribir un libro. La dirección deportiva contaba con ese dinero para poder afrontar los fichajes de las últimas incorporaciones. De hecho se anunció en una rueda de prensa que se marcharía aunque nunca hubo un comunicado oficial del club. Finalmente la operación no se ha concretado y el extremo venezolano deberá volver a la disciplina rojiblanca.

Queda por ver en qué situación queda el límite salarial de la plantilla granadina, datos que no trascienden y sí tendrá alguna repercusión de cara al mercado veraniego de fichajes. La duda llega en cómo tratar este asunto a nivel interno. Moreno ya ha declarado que lo tendrá como uno más pero cuando se ‘fue’ no tenía tanta competencia como tiene ahora en su posición natural. Dani Raba, Puertas, Uzuni, Rochina, Álex Collado o Soro pueden jugar en cualquiera de los dos flancos, como Darwin. Un overbooking que no es habitual pero que habrá que gestionarlo de la mejor manera posible.