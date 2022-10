El Granada CF busca su identidad con su gente

El Granada CF regresa esta noche al lugar donde más cómodo se encuentra. Donde ofrece mejores prestaciones, demuestra su calidad y suma puntos. Los rojiblancos juegan ante su público, ese que no ha visto perder a su equipo cuando disputa sus encuentros como local. Lo ideal sería que esa imagen que ofrece en el Estadio Nuevo Los Cármenes se prolongue cuando afronta sus desplazamientos. Pero la realidad es bien distinta. Un punto en las últimas cinco visitas, en las que no ha marcado, refleja el pobre rendimiento de un equipo llamado, por presupuesto y futbolistas, a estar en la zona alta de la tabla.

Desde la octava posición, el conjunto de Aitor Karanka busca de nuevo resarcirse ante sus más fieles, que se llevaron un gran sabor de boca ante el Sporting de Gijón hace poco más de una semana y que esperan ver la mejor versión de su equipo pues, de lo contrario, volverán los pitos a la grada de la instalación del Zaidín. La exigencia es alta y tanto el míster vitoriano como los responsables de la entidad son conscientes de ello. Ya lo sabían. Pero la irregularidad que está mostrando el Granada CF no es precisamente lo ideal en una Liga SmartBank muy igualada donde no siempre la calidad marca la diferencia.

Una década

A Granada llega el Real Zaragoza (21:00 horas), el más claro ejemplo de que el nombre en esta categoría no sirve de nada. Los aragoneses cumplen la décima campaña consecutiva en Segunda División y en las últimas siete temporadas únicamente en dos estuvo entre los tres primeros. El resto, ha estado casi siempre por debajo de la décima plaza. Sin duda, un espejo donde mirarse porque de no ascender este curso, los rojiblancos no contarán con tanto poderío económico y habrá que hacer las cosas muy bien para no ser un ‘nuevo Zaragoza’.

Sergio Ruiz y Perea no podrán estar disponibles para Aitor Karanka

Karanka volverá a tener bajas ante el cuadro maño. Pese a sus lamentos constantes por no poder contar con la plantilla al completo, esa va a ser la tónica. Ningún equipo tiene a todos sus futbolistas disponibles en todas las jornadas. Las lesiones, las sanciones y los bajos estados de forma son parte de este circo y a ello hay que acostumbrarse.

El míster no podrá contar, según anunció en la rueda de prensa previa, con Sergio Ruiz y Alberto Perea. Al margen, habrá que ver en qué estado se encuentran futbolistas como Ignasi Miquel, Miguel Rubio, Jonathan Silva, Petrovic o Melendo. Todos ellos, salvo el último, no jugaron en Tenerife y de su participación o no dependerá parte del once.

El fortín rojiblanco

Con apenas cuatro sesiones de trabajo habrá que afrontar una cita que de no sacarla adelante volvería a generar dudas en el entorno rojiblanco. El Granada CF es, tras el Burgos, el mejor equipo como local y eso que cuenta con un partido menos disputado. Hacer de Los Cármenes un fortín es fundamental pero de nada sirve si en cada salida se pierde. Esa fortaleza como local es la que deben emplear para vencer a un rival que, por ejemplo, empató en Las Palma y ganó en Ponferrada pero que acumula dos derrotas seguidas a domicilio, frente al Mirandés y ante el Racing de Santander.

Como viene siendo normal, Karanka volverá a introducir cambios en el equipo titular. En el Heliodoro Rodríguez se quedaron en el banquillo jugadores importantes como Melendo o Callejón, que salvo problemas físicos de última hora, volverán a formar de inicio. Ricard y Víctor Díaz son fijos en la zaga de la que podría salir Cabaco tras su mal partido en tierras tinerfeñas en beneficio de Miguel Rubio. En la izquierda, lo normal es que Quini repita pese a que está apercibido de sanción por haber visto cuatro cartulinas amarillas en las once primeras jornadas. De querer reservarlo, podría entrar Jonathan Silva pero esta es una opción más remota.

Cambios

Por lo que se refiere a la medular, sin Sergio Ruiz, de la tripleta formada por Bodiger, Víctor Meseguer y Petrovic saldrá la dupla que forme en la sala de máquinas. Lo normal es que sean los dos primeros los que partan de inicio. En ataque parece que la cosa estará más clara. Antonio Puertas, Melendo y Uzuni con Callejón como hombre más adelantado serán, a priori, los encargados de generar peligro, con Jorge Molina, que aún no ha marcado esta campaña, en la recámara. La posibilidad de dar descanso a Puertas y que Bryan Zaragoza sea titular en la derecha no se descarta, aunque Karanka ve al canterano más como un agitador. De hecho, en los siete encuentros en los que lo ha empleado, tan sólo una vez arrancó el choque como titular.

Callejón y Miguel Rubio volverán al once inicial

Enfrente, el Granada CF se las verá con un conjunto que cuenta con cuatro puntos menos, que ha ganado tres partidos de once y empatado cuatro. Una tónica que viene repitiendo en las últimas campañas. Por ejemplo, el curso pasado firmó tablas nada menos que en veinte encuentros y así es muy difícil estar en los puestos alto de la tabla clasificatoria.

Juan Carlos Carcedo, que fuera muchos años ayudante de Unai Emery, lleva el timón en la parcela técnica junto al exjugador rojiblanco Sebastián Corona, que es su ayudante. El técnico riojano no podrá contar para la cita en Los Cármenes con Francho Serrano e Iván Azón, pero recupera a Giuliano Simeone, tras cumplir un partido de sanción en jornada anterior, así como a Jair Amador, que tampoco jugó contra el Villarreal B por molestias físicas.