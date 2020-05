El Granada CF ha confirmado la renovación del guardameta Aarón Escandell por tres campañas, hasta 2023, cerrando así una de los objetivos de la dirección deportiva pues cumplía contrato en el mes de junio.

El portero valenciano se incorporó al filial rojiblanco en la campaña 2017-2018 procedente del Atlético Malagueño, pasando el curso anterior a formar parte de la primera plantilla dirigida por Diego Martínez, con el que tan sólo ha jugado ocho encuentros oficiales, dos de Liga, un en Primera y otro en Segunda A, y seis de Copa del Rey.

Retos

El arquero declaró a los medios oficiales del club nazarí que “cuando llegué al filial era un chaval y ahora gracias al Granada CF me he convertido en profesional, que era mi sueño desde pequeño”. Aarón reconoce que “me queda un camino largo pero los retos que se presentan son muy ilusionantes” y no oculta que le gusta “sumar en todos los sentidos”.

Pese a jugar poco, afirma que “este año hemos conseguido cosas bonitas tras empezar muy bien la temporada”. Tras confirmar su continuidad, no duda en señalar que está “muy orgulloso de pertenecer a este gran club porque cada vez que defiendo la portería es un orgullo y una satisfacción dado que la afición con nosotros es genial”. Por último, se mostró “muy feliz” y declaró que “este día no se me va a olvidar”.