El Granada CF tira de eficacia para lograr la salvación un año más en Primera División

Pese a que lo que diga Diego Martínez en rueda de prensa sobre la virtualidad de la permanencia un año más en Primera División de su equipo, lo cierto es que desde hace varias semanas ésta es una realidad. Una continuidad que puede ser matemática este fin de semana. En la época de Quique Pina, casi siempre el Granada CF se salvó en la última jornada, con muchos apuros y poniendo a prueba los corazones de los seguidores rojiblancos.

Pero eso, en las dos últimas campañas, ha cambiado. Ahora los rojiblancos confirman con solvencia su salvación mucho antes de que termine la competición y con tiempo para poder planificar el próximo curso. Una nueva temporada de la que aún no se sabe si el técnico gallego seguirá al frente de la parcela deportiva de la entidad.

La ¿renovación?

Muchos son los rumores que existen en torno a la renovación o no de Diego Martínez. El vigués negó que esté hecha y repitió en la previa ante el Eibar que tomará la decisión cuando concluya la temporada. Para muchos, se ha ganado el derecho a decidir lo que hacer con su futuro profesional cuando él quiera. Para otros, sería un problema que sea tan tarde con lo que ello supone de cara a preparar la plantilla de la campaña 2021-2022. Los hay, incluso, que no se creen que nadie en la entidad nazarí sepa qué va a pasar con el míster. Es evidente que en un porcentaje muy alto se conoce el futuro del entrenador, que ya es el que más partidos seguidos ha dirigido al Granada CF en Primera División. Pero es el gran secreto, seguramente lo que más preocupa a los seguidores rojiblancos. Porque si quisiera quedarse ya lo habría dicho...o no, quien sabe. Ya queda menos para desvelar una incógnita que trae en vilo a los más fieles.

La eficacia

En el mundo del fútbol estar acertado de cara a la portería rival marca la diferencia. Eficacia fue lo que tuvo el Granada CF ante el Eibar. Cuatro disparos entre los tres palos y cuatro goles. Un alto porcentaje, poco habitual, que decantó la balanza ante los de José Luis Mendilibar. En ese aspecto, un jugador que cuenta con un acierto que pocos tienen es Roberto Soldado. Con los dos goles que anotó ante los eibarreses, el delantero valenciano suma ya ocho goles.

Pero el dato más curioso es que los ha conseguido en tan sólo once disparos entre los tres palos. En total, ha chutado en LaLiga Santander en 27 ocasiones, de los cuales nueve fueron lejos del arco y siete terminaron siendo bloqueados. Un 72,7% de efectividad que demuestra la importancia de tener un killer en el área. Soldado seguirá un año más como rojiblanco para alegría de una afición que lo ha convertido ya en ídolo.

Los vascos

Tradicionalmente, los conjuntos vascos no se les han dado bien a los rojiblancos. Pero en esta época, en la que cada semana se baten récords, no podía faltar uno más. Los cuatro equipos de dicha comunidad que han pasado este año por Los Cármenes han sido derrotados. Habitualmente era la Real Sociedad y el Athletic Club los que visitaban Granada y a los que costaba mucho derrotarles. Subió el Eibar y posteriormente el Alavés, pero los primeros siempre fueron un hueso duro de roer hasta el pasado jueves, que también cayeron en la instalación del Zaidín. Un pleno de victorias a sumar al amplio catalogo de logros conseguidos en la 2020-2021.

El sueño

En la temporada pasada y tras la disputa de 31 partidos, los nazaríes contaban con 43 puntos. Era la cuarta jornada tras el regreso a la competición post confinamiento. La séptima plaza estaba a cuatro puntos. A día de hoy, la situación es similar. Se tiene un punto menos (42) y se está a siete del Villarreal, con el que se tiene el average particular perdido pero con un partido menos, que será el que deben disputar el próximo jueves ante el FC Barcelona en el Camp Nou. Aunque quizá el rival más asequible a alcanzar sea el Betis por tener que medirse aúna él, lo cierto es que repetir el sueño de jugar en Europa la próxima temporada no será nada fácil. De los siete choques que restan por disputar, tres serán ante Real Madrid, Barcelona y Sevilla o lo que es lo mismo, tres aspirantes al título liguero, y los dos últimos a domicilio y de manera consecutiva. Si por un casual el Granada CF se clasificara para competiciones europeas ya no habría calificativos para definir dicha hazaña.

¿Refuerzos?

Cuando se abrió el mercado de fichajes de invierno Diego Martínez, poco dado a hablar de incorporaciones, pidió jugadores de calidad sabiendo todo lo que le venía encima a su equipo. Es evidente que no quedó satisfecho con lo que la propiedad autorizó y terminó llegando. Firmaron a Domingos Quina y Adrián Marín. El primero, debido a las lesiones de varios jugadores del centro del campo y el descanso con motivos de los compromisos de Copa del Rey y Europa League, comenzó jugando y sorprendió con dos tantos en sus dos primeros encuentros.

El mercado de fichajes de invierno no ha sido lo más rentable que se esperaba

Pero poco a poco ha ido desapareciendo y ya son tres las citas en las que no ha contado con minutos. En el caso de Adrián Marín es evidente que no confía en él. Debutó como titular y fue cambiado al descanso. Posteriormente jugó completo el duelo ante el Huesca y desde entonces sólo ha disputado 32 minutos en siete jornadas. Y con Quini, Víctor Díaz y Carlos Neva recuperados, pocas opciones de jugar tendrá más. Los refuerzos invernales no han sido tales. Es una realidad.

Bien es cierto que jugar recién llegado a un equipo hecho y en dinámica positiva no es fácil, y más siendo joven como es el caso de ambas incorporaciones, pero muchas veces se firma por fichar para contentar al técnico de turno y que tenga una pieza más aunque luego no la utilice como ha ocurrido con ambos jugadores.