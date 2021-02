La regularidad y la competitividad, los valores del Granada CF de Diego Martínez

El histórico mes de febrero, ese que puede hacer que se escriba una página de oro en el devenir del Granada CF con la próxima eliminatoria de Europa League ante el Nápoles, ya está aquí. Una cita que, tras caer en los cuartos de final de la Copa del Rey, debe ser el principal objetivo de los de Diego Martínez que llevan toda la temporada entre los diez primeros de LaLiga Santander pero al que las ‘distracciones’ le están haciendo bajar enteros en la competición doméstica.

Esa es una realidad y los números están ahí. Tras un mes de noviembre complicado en el que tan sólo se sumó un punto, diciembre fue el mejor con diez guarismos en cinco citas. Sin embargo, desde que entró 2021 y ante tanta carga de partidos, son seis los puntos conseguidos de 21 posibles. Se ha vivido de las rentas, del zurrón como le gusta llamar al técnico nazarí, que era consciente de la necesidad de fichajes en el mercado invernal para poder gestionar los minutos de una plantilla ya de por sí cargada tras tanto encuentro.

Ejemplo

Un ejemplo de cómo se encuentran algunos componentes rojiblancos es el debut del recién aterrizado Adrián Marín. El murciano salió de inicio ante el Levante debido a unas molestias de Carlos Neva. Arriesgó lo justo, se le vio tímido sobre el verde del Ciudad de Valencia y fue cambiado al descanso para situar a Puertas en una posición de carrilero por banda zurda nada habitual. Contar con otro lateral zurdo era una necesidad desde el mes de septiembre, cuando se decidió no con contar con Álex Martínez. La fortuna ha hecho que Neva apenas haya sufrido problemas físicos en los que llevamos de curso pero esto debe servir para aprender a planificar en el futuro.

Competitivos

Lo que es evidente es que este Granada CF tiene una característica innegable y es su gen competitivo. Podrá estar más acertado o no, más fresco físicamente o no, pero la capacidad para reponerse de los golpes está siendo fundamental en el devenir de esta entidad desde que el técnico gallego accedió al banquillo. El ‘palo’ de la eliminatoria copera ante el Barça cuando se palpaban las semifinales preocupaba, pero en la vorágine de partidos en la que se encuentran los rojiblancos no hay margen para lamentarse. Ello quedó reflejado en la tierra del Turia, donde mostró su espíritu logrando un nuevo punto in extremis que lo deja con 30, a unos diez de alcanzar la permanencia que para el míster vigués es el objetivo.

Rui Silva

La pasada semana se hizo oficial que el guardameta portugués no seguirá defendiendo el arco nazarí. Era un secreto a voces tras los intentos de la dirección deportiva para intentar su renovación. En el mes de junio se marchará, sin hacer ruido como él es. Un portero que ha crecido una enormidad y que, a buen seguro, que será recordado por su nivel y profesionalidad. Sin embargo, son muchas las voces que critican a un profesional que lo único que ha hecho es asegurarse su futuro como todos haríamos. No se le puede achacar nada al luso, que ha cumplido y sigue haciéndolo como demostró el pasado sábado manteniendo a su equipo en el partido.

Acusarle de egoísta, de falta de compromiso no cabe. Silva se irá a un conjunto con tres veces más abonados que el Granada CF, un histórico que a nivel deportivo en las últimas campañas no ha estado por encima de la entidad cuyos colores defiende actualmente pero que no deja de ser un histórico de nuestro fútbol. Quizá las miradas deban dirigirse a los responsables del club que no han sido capaces de convencerle para que siga. Pero en este mundo del fútbol el dinero prima y hay ocasiones en las que, por mucho que se quiera, no se puede llegar. Ejemplos hay muchos y Rui Silva es uno de ellos.

Calcado

En la pasada campaña los rojiblancos alcanzaron la treintena de puntos en la jornada 22. Esa es la actual cifra que acumulan este año a la misma altura de competición. La regularidad está ahí y se debe celebrar como se merece. Para un club como el Granada CF hacer eso no es fácil pero ahora llega, como señaló Soldado tras el choque copero, “lo mejor” y para ello se necesita la mejor versión de todos y, sobre todo, recuperar efectivos en la medular. Sin Gonalons, Milla y Yangel Herrera y con Montoro adquiriendo ritmo de competición, todo es más complicado. Llega el Nápoles y el objetivo debe ser tener a todos los efectivos disponibles pues serán dos duelos muy intensos. Antes llegará el Atlético de Madrid este sábado. El líder de Primera. Al menos, se acudirá a la cita más descansado que ya tocaba.