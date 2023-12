La resignación comienza a ser una costumbre en la afición del Granada CF

El Granada CF despidió 2023 con una triste imagen y la sensación de que mucho tendrá que cambiar en la segunda vuelta del campeonato si quiere, al menos, competir en Primera División. Los números están ahí y son una realidad que hay que asumir. Una victoria en 18 partidos va a ser una losa demasiada pesada a partir de enero.

La dura derrota ante el Sevilla FC, un equipo que llegó al Estadio Nuevo Los Cármenes repleto de bajas, con una situación institucional muy convulsa y con un técnico que tan sólo llevó a cabo una sesión de trabajo con sus nuevos jugadores, ha hecho mucho daño. Pero lo peor es la sensación que quedó en la instalación del Zaidín desde el descanso cuando los rojiblancos ya caían por 0-2, que pudieron ser tres si Pedrosa no estrella el balón en el larguero.

Indiferencia

Lo peor que le puede pasar a un equipo es la indiferencia de sus seguidores. Y eso ocurrió el pasado lunes. Cuando el colegiado balear Busquets Ferrer señaló el camino de los vestuarios en el entretiempo, no fueron pocos los aficionados que abandonaron su asiento camino a casa. No querían, primero, pasar más frío y, segundo, ver sufrir a su equipo una goleada de escándalo que no llegó pero que se pudo dar de haber apretado un poco el conjunto de Quique Sánchez Flores.

De aquellos polvos...

Y es que este Granada CF no da para más. Hay que asumirlo y no pasa nada por decirlo. El ascenso trajo consigo la continuidad, por obligación contractual, de jugadores que no daban el nivel para Primera División y que, de hecho, en Segunda no eran determinantes ni marcaban la diferencia. A ello se le sumó la incapacidad para saber gestionar las salidas de esos futbolistas y el más claro ejemplo es Shon Weissman, posiblemente uno de los futbolistas más caros de la historia del club en función a su coste, rendimiento y minutos jugados. A Paco López le ‘vendieron’ que el equipo se iba a reforzar en verano. Tan sólo llegaron seis jugadores de los cuales únicamente tres juegan con asiduidad (Gumbau, Lucas Boyé y Gonzalo Villar) y eso, en la élite, se paga. Es evidente que la gestión deportiva es muy muy muy mejorable y el mundo del fútbol no perdona. No hay más que ver la tabla clasificatoria.

"¡Dimisión!"

Todo ello generó que, cuando Ocampos anotó el golazo que supuso el 0-2, la afición no se pudiera contener y cantó el ya manido “directiva dimisión”. El problema en estos casos es que ya no existe directiva, hay empleados del club a sueldo por un Consejo de Administración que no puede dimitir, en todo caso vender la entidad. Ya se ‘cargaron’ a Nico Rodríguez para traer a Matteo Tognozzi. Al único que podrían ‘cortarle’ la cabeza es a Alfredo García Amado, director general y, además, consejero. Pero ¿creen que cambiaría algo las cosas? En algunos ámbitos seguro que sí, es una evidencia, pero la inestabilidad a nivel deportiva no viene de ahora. Desde que concluyó la etapa de Quique Pina con su mano derecha Juan Carlos Cordero, han pasado Javier Torralbo ‘Piru’, Tony Adams, Manolo Salvador, Antonio Cordón, Fran Sánchez, Pep Boada, Nico Rodríguez y Tognozzi. Nada menos que ocho directores deportivos en otras tantas temporadas, además de doce entrenadores. Por no nombrar a los directores generales. Si con esa gestión, a base de constantes bandazos, se pretende consolidar un proyecto...

Pitos

Todo ello ha dado lugar a una campaña desastrosa que hizo que ante el cuadro hispalense fueran varias las ocasiones en las que los aficionados pitaran a sus jugadores. Cuando llegó el 0-2, en el descanso, al final del partido...Gritos de dimisión que se unieron a los de la afición sevillana que también está en contra de su presidente, Pepe Castro y su equipo, algo que pocas veces pasa. Lo peor de todo es que, salvo giro sustancial de los acontecimientos, ese será el ambiente que se vivirá en el estadio cada jornada, por lo que la temporada se puede hacer muy larga.

Abandono grada

Porque, al margen de la derrota, lo más triste de todo fue que los aficionados dejaran las gradas semivacías. Cuando el árbitro pitó el final, el campo presentaba como mucho media entrada. Eso es lo más grave. Los hinchas no creen en este equipo, es normal. Pero ver desfilar a abonados de toda la vida da pena. A ello hay que sumar, obviamente, el frío que hizo en la noche del martes. Porque esa es otra. LaLiga, con tal de que se pueda ver por televisión un partido tras otro, pone horarios en ocasiones absurdos. Un 19 de diciembre en Granada, por mucho cambio climático que exista, hace frío en Los Cármenes. Eso es una evidencia. Pero les da igual. La prueba está en que, tras el parón navideño, la competición se reanudará en la primera semana de enero, del 2 al 5. Y al Granada CF le fijaron el partido ante el Cádiz el miércoles 3 a las 17:00 horas. O sea, día laborable aunque no lectivo para los niños pero...¿quién lleva a los más pequeños al fútbol si los padres trabajan a esa hora? Ni siquiera miran que el 2 de enero, que sí hay fijados partidos, es festivo en la capital. Se ve que es demasiado pensar.

Remedios

Los jugadores se van de vacaciones navideñas pero Matteo Tognozzi tiene mucho trabajo por delante. Es la única esperanza que queda, que el italiano obre el ‘milagro’ y traiga refuerzos que den un salto de calidad, algo que no será especialmente difícil. Pero el problema está en que mientras llegan, se adaptan, y si no están jugando se ponen en forma, el tiempo y las jornadas pasarán. El asunto está en que el Granada CF tendrá que obtener en los 20 partidos que restan para concluir la temporada en torno a un 50% de victorias. Vamos, una segunda vuelta de Champions. ¿Alguien lo ve capacitado para ello?