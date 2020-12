Nadie dijo que la temporada más exigente de la historia de los rojiblancos iba a ser fácil. Por ello, se cambió la filosofía deportiva, contando con una plantilla más amplia para poder afrontar tres competiciones que harán exprimir a unos profesionales que tienen ante sí el gran reto de mejorar los números de la pasada campaña. Es evidente que la Europa League está pasando factura, pero era algo que se sabía.

Pero lo que no debe olvidarse es que el verdadero objetivo es LaLiga Santander y los números reflejan, tras los diez primeros partidos, que se está un escalón por debajo con respecto a hace un año. El jueves llega a Granada el PSV Eindhoven en una cita fundamental, pues de sacar un punto se logrará la clasificación para dieciseisavos de final, eliminatoria que se disputará a partir del 18 de febrero, por lo que se podría cambiar el chip y olvidar por algo más de dos meses la competición europea y centrarse en la doméstica, donde es necesario romper la racha.

Las comparaciones

El mundo del deporte es muy dado a las estadísticas y a las comparativas. Transcurridas once jornadas, aunque en el caso de los rojiblancos han disputado diez encuentros, el cuadro de Diego Martínez tiene seis puntos menos en la primera decena de partidos con respecto a hace un año. Entonces, a esa altura del curso, se habían ganado seis duelos, empatado dos y perdido otros tantos. A día de hoy, los números son cuatro victorias, dos empates y cuatro derrotas.

Los rojiblancos han encajado seis tantos en las últimas dos jornadas de competición

Aunque quizá el dato que más llama la atención son los 17 tantos encajados, de los cuales doce han sido en tres citas y seis de ellos en las últimas dos jornadas. Y es ahí donde deben mejorar los nazaríes. Los tres tantos encajados ante el Valladolid y los que les endosó el pasado domingo el Celta, generando ambos equipos demasiadas ocasiones, más de lo habitual, debe provocar una reflexión en el cuerpo técnico. Porque si en algo ha destacado el Granada CF desde la llegada del técnico vigués al banquillo es por su solidez defensiva, algo que ha flaqueado en los dos últimos choques ligueros.

Ya lo avisó el técnico rojiblanco y lo remarca cada vez que puede. “Este año va a ser muy exigente”, señaló en Vigo. La carga de partidos, suma ya 17 en 78 días, está provocando una exigencia que es aún mayor por los lesionados que han ido cayendo por el camino. El último ha sido Fede Vico, que aunque no está contando en exceso, era una alternativa más. Con la medular bajo mínimos con cuatro de los seis centrocampistas al no poder contar con Montoro y Azeez y estar Eteki renqueante con problemas musculares, el míster nazarí tiene que hacer encaje de bolillos para dosificar a sus jugadores, alguno de ellos como Gonalons, al que hay que cuidar y mucho.

La plaga

Los rojiblancos son, tras el Cádiz y Osasuna con ocho futbolistas lesionados, el equipo de LaLiga Santander con más jugadores KO a día de hoy con un total de seis (Víctor Díaz, Neyder Lozano, Azeez, Montoro, Fede Vico y Kenedy). Pero ninguno ha jugado tanto como el Granada CF. Bienvenidos a Europa.

La buena noticia

El 8 de diciembre del pasado año, Quini se lesionó la rodilla en el duelo ante el Alavés en Los Cármenes. El cordobés sufrió una rotura del ligamento cruzado anterior de su rodilla izquierda que le hizo perderse la temporada que concluyó allá por el 19 de julio. Se preparó a fondo y participó en la especial pretemporada de este año llegando a jugar en los tres encuentros de preparación, pero una lesión fibrilar en el recto anterior derecho en la segunda semana de competición lo tuvo apartado de los terrenos de juego.

Quini volvió a jugar un partido oficial tras casi un año alejado de los terrenos de juego

En Balaídos, el bravo lateral nacido en Fernán-Núñez volvió a sentirse futbolista y a buen seguro que irá poco a poco entrando en los planes del técnico. Casi un año sin jugar, trabajando a destajo, tuvo su merecido y por fin vuelve a integrarse a la dinámica del grupo. Sin duda, fue la mejor noticia del choque en Vigo.

El sistema

Seguramente nunca se sabrá si Diego Martínez cambió el sistema ante el Celta para tratar de frenar el juego interior de los vigueses o para reservar a uno de sus centrocampistas de cara a la cita del jueves de la Europa League. Pero lo cierto es que los tres centrales limitan el despliegue de uno de sus mejores jugadores. Y es que con el 1-4-1-4-1 que suele emplear este año Diego Martínez, un futbolista está destacando por encima de todos. Se trata de Yangel Herrera, cuya llegada desde atrás ha causado estragos en las primeras jornadas se competición. Pero al actuar con tres atrás y dos carrileros, provocó que en el eje actuarán el venezolano y Luis Milla y ahí se perdió el factor sorpresa desde segunda línea que tantos réditos está dando. De hecho, Yangel sigue siendo el máximo goleador rojiblanco.

Tranquilidad

Tres derrotas seguidas es lo máximo que ha acumulado el Granada CF de Diego Martínez desde que llegó a la entidad nazarí. Así ocurrió ante Getafe, Real Sociedad y Valencia el curso pasado y en estas dos últimas semanas frente a la Real, Valladolid y Celta. Si entonces se tuvo tranquilidad, ante esta negativa racha no tiene por qué ser distinto. Los resultados avalan al cuadro nazarí e invitan a confiar en una reacción liguera. Sin embargo, no hay tiempo para lamerse las heridas y no hay nada mejor que olvidar una derrota que haciendo historia ante el PSV. Habrá que cambiar el chip pero sin olvidar que el Huesca llega el domingo. Y es en LaLiga donde hay que rendir sí o sí, guste o no.