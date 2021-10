El Granada CF pone fin al suplicio de no ganar con la mejor imagen de la temporada

Robert Moreno y el granadinismo respiran. El triunfo del pasado domingo de los rojiblancos ante el Sevilla supone un soplo de aire fresco, ya no sólo por los tres puntos logrados, sino por la imagen que ofrecieron. Pese a las novedades en el once una jornadas más, sobre todo en el centro de la zaga, el Granada CF supo minimizar las virtudes de todo un equipo Champions, con un arsenal ofensivo de muchos quilates y, lo mejor, ofreciendo la versión de equipo aguerrido, comprometido e intenso que todos quieren.

Y eso hizo que la afición, que comenzó con las alineaciones pitando el nombre del técnico cuando por megafonía se anunció su nombre, terminó aplaudiendo a sus jugadores tanto al descanso como al final del choque. A los seguidores granadinos les basta con que su equipo lo dé todo sobre el césped. Es uno de los aspectos que, desde siempre, más valora y el domingo quedó demostrado.

Fin al suplicio

Han tenido que pasar 577 días para que la afición granadina viera en directo a su equipo ganar un encuentro. La última vez fue en el famoso duelo de Copa del Rey ante el Athletic Club que dejó a los nazaríes sin el sueño de jugar la final. Pero es que en LaLiga Santander la cifra era mayor. En concreto, 597 días. Fue ante el Valladolid el 15 de febrero de 2020. Se dice pronto pero no poder vivir la mejor temporada de la historia fue duro. Al fin de terminó el suplicio y la grada lo disfrutó. El hecho de que llegaran desde Sevilla unos 600 aficionados animó más aún a unos seguidores que vivieron el duelo con mucha intensidad, levantaron el ánimo a sus jugadores cuando los de Julen Lopetegui pusieron cerco al área de Luís Maximiano y celebraron la victoria como si de una final se tratase. Porque realmente para el míster fue eso, una final de la que salió ganador.

La intensidad

Pero más allá del resultado, lo realmente importante fue la imagen que ofreció el Granada CF. Si hasta entonces, y con algunas excepciones, el rival de turno en las anteriores citas llegó con excesiva facilidad al área nazarí, ante el Sevilla FC no fue así. Eso fue gracias a la intensidad que los futbolistas ofrecieron sobre el verde y que levantó en muchas ocasiones el aplauso del público. El no dar un balón por perdido, apretar arriba, ganar los duelos individuales, o ahogó la creación del rival fue lo que más valoraron los más fieles...Ese es el Granada CF que la afición quiere ver. Lograr que jugadores como Soro o Rochina no paren de presionar debe ser el aspecto desde el que crecer. Fue de las cosas que más satisfecho dejó al técnico catalán, al que se le vio en la banda reconocer el esfuerzo de sus futbolistas con asiduidad.

El abrazo

Sin duda fue una de las imágenes del choque. Cuando Alberola Rojas decretó el final, Robert Moreno y todo su cuerpo técnico se fundieron en un intenso abrazo. Todos eran conscientes de lo que se jugaban. Su cargo estaba pendiente de un hilo porque, aunque la consejera Patricia Rodríguez apuntara durante la semana que seguiría y que estaban todos a una, esto es fútbol y mandan los resultados. Y se habría hecho muy complicado mantener al técnico en su cargo tras ocho jornadas sin ganar. Por eso, el abrazo cobró mucho más sentido. En un mundo tan resultadista, por mucho que se trabaje diariamente, mandan los puntos. Afortunadamente se logró la primera victoria y a buen seguro que eso dará mucha confianza al grupo, además de la imagen ofrecida y haber derrotado a un equipo del nivel del Sevilla.

Tras lograr el triunfo, los rojiblancos se encuentran fuera de los puestos de descenso. Pero lo que más llama la atención es que de los seis puntos logrados, cinco son ante equipos que están jugando la Champions League (Villarreal, Barcelona y Sevilla) y otro ante el Valencia, que comenzó a gran nivel aunque poco a poco se está desinflando.

El capitán

Sin duda fue la mejor noticia del domingo. Domingos Duarte no pudo recuperarse del choque que tuvo con Luís Maximiano y ni siquiera fue convocado. Quedaban, por tanto, tres centrales más el canterano Torrente. Y Robert Moreno optó por formar en el centro de la zaga con Luis Abram y Víctor Díaz, una dupla que no había jugador nunca junta. El capitán sevillano, que tan sólo actuó una vez como titular en las siete primeras jornadas, sufrió ante el Rayo Vallecano para frenar a Álvaro García. Pero no sólo lideró la zaga sino que estuvo siempre muy atento al corte, bien por alto y perfectamente situado casi siempre. Pese a estar Germán disponible, el técnico de Hospitalet optó por el sevillano en un puesto en el que parece que va a ser el suyo salvo lesión de Quini o Arias en el lateral diestro. Tuvo que ser cambiado por molestias pero cuajó un gran partido ante el equipo en el que se formó. Su buen nivel abre el abanico en la zaga para alegría de Robert, que lo destacó en rueda de prensa al estilo Diego Martínez. Tener a los capitanes de tu lado siempre es importante.

Rochina

Desde que decidió no renovar con el Levante, Rubén Rochina era uno de los anhelos de la afición granadinista para esta temporada. Finalmente se pudo concretar su llegada y desde que ha entrado en el equipo, sus prestaciones están siendo decisivas. Tiene mucho criterio con el balón en los pies, es muy importante en las acciones a balón parado y, además, tiene disparo como ya demostró en su anterior etapa. Poco a poco va cogiendo la forma y aunque terminó agotado, al menos pudo terminar el partido, lo que le vendrá muy bien para seguir siendo ese futbolista que cuando pasa el cuero por sus botas casi siempre pasa algo bueno.

Tranquilidad

Los tres puntos logrados llegan en un buen momento para poder trabajar con tranquilidad las próximas tres semanas. Ahora para la competición debido a los compromisos internacionales de las distintas selecciones. La liga se reanudará el fin de semana del 16-17 de octubre pero el duelo ante el Atlético de Madrid que se debería disputar de nuevo en Los Cármenes no se celebrará en la fecha fijada en el calendario. De hecho, no se sabe aún cuando se jugará. Por tanto, hasta el día 22 los rojiblancos no competirán. Dieciocho días tendrá el cuerpo técnico para trabajar con su plantilla, recuperar molestias y realizar casi una mini pretemporada que puede venir muy bien.