Diego Martínez viene avisando durante todo el curso que esta temporada es diferente. Y lo es porque a las lesiones habituales del mundo del fútbol hay que sumar los positivos por coronavirus que se pueden dar. En la plantilla rojiblanca ya han dado positivo Vallejo, Gonalons, Eteki, Yangel Herrera, Antonio Puertas, Soldado, Darwin Machís, Jorge Molina y Luis Milla, además de Luis Suárez que lo pasó en el Watford antes de llegar a Granada, como también lo sufrieron Kenedy y Nehuén en el Chelsea y Atlético de Madrid, respectivamente.

A ellos hay que sumar las lesiones de hombres importantes como Víctor Díaz, Montoro, Machís o Fede Vico. El positivo de Milla hará que se pierda, al menos, las próximas dos citas de Liga, este miércoles ante el Valencia y el domingo ante el Eibar así como el choque de Copa del Rey frente a la Cultural Leonesa. En función de su recuperación y evolución física, podría no disputar también el choque ante el FC Barcelona del 9 de enero y quien sabe si el duelo ante Osasuna del próximo martes 12.

Puertas de ejemplo

Su buen momento de forma seguramente se vea afectado por mucho que trabaje en casa, siempre y cuando todo salga bien y no tenga excesivos síntomas. El ejemplo de Antonio Puertas, que no lo pasó bien como ha reconocido y que le ha hecho perderse más citas de las esperadas, hace que haya que ser cautos pues el Covid-19 es imprevisible aunque se trate de un futbolista profesional sometido a constantes controles médicos.

Ello hará que el técnico vigués se vea obligado a buscar alternativas pues de los seis centrocampistas con los que cuenta, dos no estarán disponibles en dichos encuentros (Montoro y Milla) que son los que tienen un perfil de corte más organizativo. Una opción sería cambiar el sistema, mientras que la otra sería mantener el trivote pero con jugadores que no son tan complementarios. Yan Eteki es el sustituto natural de Gonalons y Ramón Azeez, que podría adaptarse y ejercer como le gusta a él, ser un box to box, acaba de salir de una lesión que le ha tenido alejado de los terrenos de juego más de dos meses y tan sólo ha gozado de minutos ante el San Juan en la Copa.

Además, tampoco podrá jugar, en principio y según los partes médicos del club con Fede Vico, con capacidad para adaptarse al trivote para dar más continuidad al juego en la medular. El cordobés también tiene problemas físicos con un lesión fibrilar en el oblicuo abdominal. Sin embargo, tanto Vico como Azeez cuando han estado disponibles no han contado en exceso para el míster rojiblanco pero ahora, al menos con el nigeriano, no le queda otra que darle más minutos en el nuevo maratón de partidos que se le viene al Granada CF.

¿Cambio de dibujo?

Por tanto, no sería extraño que se cambie de dibujo inicial jugando con dos medios centros como Gonalons y Yangel Herrera, con un media punta más puro o incluso actuar con dos referencias arriba. Otra opción para las próximas citas puede ser situar a Antonio Puertas por dentro, donde siempre ha manifestado que se encuentra más cómodo, o bien darle la oportunidad a Alberto Soro.

Y es que el Granada CF ya ha demostrado desde que Diego Martínez está en el banquillo nazarí tener alternativas a las bajas con distintos sistema gracias a su riqueza táctica. De hecho, una variante más sería jugar con tres centrales, dos carrileros, dos en el centro del campo y tres arriba. Un estilo de juego que ya ha empleado, al igual que el 1-4-1-4-1 que ha sido el más empleado, el 1-4-2-3-1 o el clásico 1-4-4-2. En cualquier caso, alguna novedad habrá pues sus dos brújulas a la hora de construir estarán ausentes. Los otros cuatro centrocampistas son de más trabajo físico pero menos virtuosos con el balón en los pies que Montoro y Milla, aunque quizá se gane en llegada de la segunda línea si Diego Martínez opta por mantener el trivote y situar a Yangel Herrera y Soro o Puertas por delante de Gonalons.

Soluciones

Sea como fuere, lo que está claro es que una nueva piedra se vuelve a cruzar en el camino de los rojiblancos, que están sufriendo con intensidad la pandemia del Covid-19. Son muchos casos ya, al margen de los miembros del cuerpo técnico que lo pasaron, y es que el fútbol no es ajeno a la realidad que se está viviendo en Granada y fuera de la provincia. Habrá que buscar soluciones para solventar la ausencia de Milla, pero a buen seguro que el cuerpo técnico granadinista ya lo tiene claro.