Tras superar, no sin apuros, al conjunto canario de Tercera División del Tamaraceite, el Granada CF conocerá este martes su rival en los dieciseisavos de final de la Copa del Rey. El cuadro de Diego Martínez estará pendiente del sorteo que dará comienzo a las 13:00 horas en la Ciudad del Fútbol de Las Rozas. La eliminatoria volverá a ser a partido único y se disputará entre el martes 21 y el jueves 23 de enero, aunque teniendo en cuenta que los rojiblancos juegan este domingo a las 21:00 horas en Barcelona y el sábado 25 en el Sánchez Pizjuán ante el Sevilla FC, lo normal es que el choque se dispute el miércoles 22.

Independientemente del día de la cita, ya se conocen los 32 equipos que accederán al bombo que son los vencedores de las 28 eliminatorias de la segunda ronda disputado este pasado fin de semana, además de los cuatro participantes en la Supercopa de España: Real Madrid, Atlético, Barcelona y Valencia.

Cuatro bombos

La Federación Española ordenará a los equipos en cuatro bombos. Por un lado, los comentados cuatro equipos de la Supercopa. Por otro, los otros 14 clasificados de LaLiga Santander que son: Osasuna, Mallorca, Real Betis, Leganés, Athletic Club, Villarreal, Real Valladolid, Sevilla, Eibar, Espanyol, Celta, Real Sociedad, Levante y el propio Granada CF.

El tercer bombo estará integrado por seis de Segunda División aún en liza: Real Zaragoza, Mirandés, Tenerife, Elche, Girona y Rayo Vallecano. Y por último, estarán los ocho de Segunda B dado que no ha pasado ninguno de los conjuntos de Tercera: Ebro, Ibiza, Badajoz, Badalona, Cultural Leonesa, Recreativo de Huelva, Logroñés y Unionistas de Salamanca.

Sorteo condicionado

Un año más, el sorteo estará condicionado, de forma que se emparejarán los cuatro equipos del primer bombo (los equipos que han disputado en Arabia Saudí la Supercopa) con cuatro rivales de Segunda B, mientras que los otros cuatro de la categoría de bronce se las verán con cuatro conjuntos de Primera División del segundo bombo. Por lo que si la suerte le sonríe, al Granada CF le podría corresponder uno de esos equipos de la tercera categoría del fútbol nacional.

Con todos los Segunda B ya asignados, aún quedarán diez de Primera, que en primer término se enfrentarán a los seis de Segunda División. Por último, las cuatro entidades restantes de Primera que aún queden en el bombo se medirán entre sí, con factor campo favorable para el club cuya bola sea extraída en primer lugar.

Rotaciones

Comienza, por tanto, un nuevo periodo de encuentros entre semana y con las limitaciones con las cuenta Diego Martínez a nivel numérico en su plantilla, a buen seguro que tirará del filial, algo que no pudo hacer como él quisiera ante el Tamaraceite debido a que el filial jugaba este pasado domingo ante el Córdoba. Pero al jugarse entre semana, lo normal es que use a varios jugadores del Recreativo que sean sub 23. Ante el Hospitalet ya debutaron Isma Ruiz, Mario, Montoro y Pepe y frente al conjunto canario Aranda, que terminó lesionado. Toca repartir minutos y esfuerzos a la espera de fichajes.