El regreso más esperado pero no para todos

Volvió la afición a la grada de Los Cármenes en un partido de competición oficial. Algunos, con lágrimas en los ojos y otros, resignados a ver el estadio medio lleno, a priori, por un largo periodo de tiempo a diferencia de lo que ocurre en otros países. Quizá aquí somos más ‘tontos’ o quizá, y es lo más razonable por mucho que el 67% de la población andaluza esté vacunada, es que las cifras de contagios por Covid-19 no bajan y la situación no es como para hacer lo que, por ejemplo, ocurre en Inglaterra donde los campos están llenos. Los aficionados son conscientes que esta situación se prolongará en el tiempo y hay que adaptarse. No queda otra. Desgraciadamente no todos pudieron acudir y se tuvieron que conformar con ver el duelo por televisión no pudiendo ver a ‘su’ Granada en directo.

Se rozó lograr la primera victoria de la temporada pero finalmente se escaparon dos puntos. Siendo objetivos, el empate fue lo más justo. La primera parte fue valencianista pero la pegada la tuvo el Granada CF gracias al tanto de Luis Suárez. De no ser por un gran Aarón, el resultado al descanso no habría sido a favor. Salvó un par de mano a mano y dio mucha seguridad. Esa que no ofreció la zaga ni la medular cuando a la hora de salir jugando se trataba.

Insatisfecho

De hecho, la prueba más palpable fue que Robert Moreno no estaba contento con el rendimiento de su equipo y optó por cambiar a dos de los fichajes y, por ende, el sistema empleado en el primer acto. Un movimiento que le salió bien aunque ofensivamente el cuadro nazarí debe mejorar y mucho. Aunque la intención es generar peligro a base de tener el cuero, lo cierto es que el mayor peligro, hasta el momento, está llegando con el juego directo y las jugadas a balón parado, donde el ‘estratega’ Dani Guindos, segundo entrenador, toma la voz cantante en cada acción sea a favor o en contra.

La polémica

El empate llegó por un penalti que para muchos es más que dudoso, para otros no lo es pero sí lo fue para Del Cerro Grande, el colegiado del encuentro. Según el ángulo en el que se vea la acción en función de las distintas cámaras ubicadas en la instalación del Zaidín, puede ser pena máxima o no. En las redes sociales circulan unas imágenes en las que parece que Antonio Puertas no toca a Gayà, pero existe una cámara en la que sí que parece que el almeriense toca lo justo para desequilibrar al lateral zurdo en el área. El que no dudó fue el árbitro, que no necesitó la ayuda del VAR para decretar penalti. Un videoarbitraje que sí intervino para anular el tanto de Montoro en el 90’. Sin VAR, el gol hubiera subido al marcador de Los Cármenes pero eso es ya historia. Ahora, por mucho que se celebre un gol, no hay que dejarse llevar por la emoción pues luego vienen las decepciones, como así ocurrió.

En el Trofeo Granada se instauró un sistema de reparto de entradas debido a las restricciones de la Junta de Andalucía que no satisfizo a nadie. No era normal que un abonado de Tribuna fuera ubicado en un fondo y viceversa. El club ha mejorado en ese sentido y el pasado sábado los abonados pudieron sentarse en sitios relativamente cercanos a su normal ubicación. Y la pregunta es: teniendo en cuenta que se sabía que iba a haber restricciones, ¿por qué el club no vendió abonos a precios únicos por sector? Si durante la temporada va a haber sorteos como está ocurriendo, los que pagaron más dinero y no pueden disfrutar de su asiento se sienten perjudicados y con razón. No es igual ver a su equipo en la zona VIP por la que han pagado 720 euros que en una esquina en la primera fila de la Tribuna en su nivel bajo y a ras de césped, donde el abono ha costado 455 euros. Una diferencia considerable. Por no decir el escaso detalle con los accionistas que está teniendo la entidad una vez más, al menos a día de hoy.

Rochina

Al margen del resultado, la noticia en Los Cármenes estuvo en un palco. Allí se encontraba Rubén Rochina, que cerró el acuerdo con la entidad el pasado viernes por la noche y que no dudó en acudir a ver a su nuevo equipo. Los aficionados lo ‘descubrieron’ y la noticia corrió como la pólvora por el estadio. Ha vuelto un jugador muy querido por la afición, que dejó un gran recuerdo y del que esperan que vuelva a demostrar la clase que posee. La idea no era anunciarlo el sábado pero Robert Moreno no se mordió la lengua y confirmó el fichaje en la rueda de prensa posterior al duelo ante los de Bordalás. Eso, en época de Diego Martínez, que lo controlaba todo y un poco más, no habría ocurrido así. Quizá el nuevo preparador rojiblanco es más de normalizar las cosas cuando es vox populi. Y se agradece porque, al final, todo sale. Es cuestión de tiempo.

Ocho días

El próximo 31 de agosto se cerrará el mercado veraniego de fichajes. Todo hace indicar, a diferencia de otras temporadas, que no será un día como en anteriores temporadas en las que llegaban hasta dos y tres jugadores. Lo que sí habrá serán salidas. En la rampa están Adrián Marín y Ramón Azeez, pero podría haber sorpresas que nadie desea. El acuerdo de LaLiga con el fondo de inversión CVC ha hecho que los clubes hayan obtenido cierta liquidez para reforzarse. Robert Moreno ya ha avisado que quiere una plantilla de unos 22 jugadores.

¿Último esfuerzo?

En la actualidad cuenta con 23 además de los canteranos Isma Ruiz y Torrente, que han sido convocados en las dos primeras jornadas. Pero la dirección deportiva quizá haga un esfuerzo por un extremo puro del estilo Machís. En ese caso, el número de salidas aumentaría. Y todo ello siempre que no haya marchas inesperadas de jugadores importantes que podría obligar a buscar en el mercado a sustitutos a prisa y corriendo. Restan ocho días para salir de dudas.