Así fue la actuación de los jugadores del Granada CF ante el Villarreal B

Tres jornadas lleva disputadas el Granada CF en LaLiga SmartBank y Aitor Karanka no ha repetido el mismo once en ninguna de ellas. El técnico vitoriano cuenta con una amplia plantilla que le permite no tener que repetir siempre el mismo equipo. Ante el filial del Villarreal, fueron dos las novedades en el once inicial y el bloque volvió a funcionar. De nuevo portería a cero y ya van tres. Así jugaron los futbolistas rojiblancos:

André Ferreira

Muy atento en los envíos en largo del rival, volvió a dejar el arco a cero y ya van tres jornadas.

Ricard Sánchez

Tuvo mucho trabajo con Javi Ontiveros, lo que impidió que subiera al ataque tantas veces como es habitual en él en la primera mitad. Sin el extremo, subió más.

Miguel Rubio

Nuevo encuentro muy serio del madrileño que vio amarilla. Hay central.

Ignasi Miquel

Una vez más, fue el líder de la zaga. Siempre concentrado, se anticipó a su par en innumerables ocasiones.

Quini

Infranqueable en el uno contra uno, la velocidad de Hassiem en el segundo tiempo le hizo sufrir. Fue sustituido por Jonathan Silva en la recta final.

Bodiger

Regresó al once y su primer acción fue presionar para recuperar el cuero que permitió anotar el primer tanto del choque. Da mucho equilibrio.

Sergio Ruiz

Realiza una labor oscura que a veces no se aprecia pero que es clave para el equipo. Debe controlar las pérdidas en zonas peligrosas.

Antonio Puertas

Partió desde la derecha pero se le vio mucho como referencia, al intercambiar su posición con Callejón. Tuvo una gran oportunidad pero el césped le jugó una mala pasada.

Uzuni

Abrió el marcador a los treinta segundos de partido y repitió a los 12’ anotando el penalti cometido sobre él mismo. Completó su noche con un hat-trick, pero además no paró de presionar.

Melendo

Cada vez que intervino demostró su calidad. El ejemplo más claro, el pase que le dio a Uzuni en el penalti. Tiene una gran visión de juego.

Callejón

Dio su primera asistencia de la temporada y se movió por todo el frente de ataque. Fue objeto de penalti que permitió dejar sentenciado el choque. Fue ovacionado por la grada cuando fue sustituido.

Soro

Actuó en la media punta tras suplir a Melendo pero no ofreció el mismo rendimiento que el catalán.

Jonathan Silva

Volvió a tener minutos con el duelo sentenciado para frenar a Carreira que hizo mucho daño en la segunda mitad.

Petrovic

Suplente por primera vez, salió para dar consistencia a la medular.

Rochina

Apenas tuvo tiempo para demostrar su calidad.

Víctor Meseguer

Estuvo el mismo tiempo en el campo que Rochina.