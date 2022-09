Los cánticos que indignaron a la afición del Granada CF en el duelo ante el Villarreal B

La alegría del choque disputado el pasado lunes en el Estadio Nuevo Los Cármenes entre el Granada CF y el Villarreal B se vio enturbiada por lo que sucedió en un sector de la grada de la instalación del Zaidín.

Fue en la segunda mitad, con el conjunto de Aitor Karanka ganando por 2-0 cuando el mal gusto se alojó en la grada de animación profiriendo unos cánticos, sin dirigirse a nadie en particular pero que podría suponer que se le imponga una multa económica a la entidad.

Mal gusto

En concreto, lo que se pudo escuchar en la grada y que revolucionó las redes sociales fue lo siguiente: “Maricón el que no bote, y la que no bote es puta”. Sin duda, cánticos homófobos que no tienen cabida en la sociedad actual y menos en un campo de fútbol.

El club, ante los hechos acaecidos, ha tomado cartas en el asunto pues es una zona de aficionados que, en cierto modo, controla. En el acta, el colegiado canario Trujillo Suárez no hizo referencia alguna a dichos cánticos por lo que Antiviolencia podría no entrar en el asunto.