Estos son las declaraciones del entrenador del Villarreal B de cara al duelo ante el Granada CF

El entrenador del Villarreal B, Miguel Álvarez, destacó la dificultad del partido y la ilusión que es jugar contra un equipo como el Granada CF. Para el técnico jienense, el cuadro rojiblanco “es muy bueno”. Y lo argumentó señalando que “han mantenido el bloque del año pasado y han fichado jugadores de mucho nivel”.

Para Álvarez, que cumple su sexta campaña en el filial castellonense, el Granada CF “es un club con mucha afición que les hace empezar los partidos ganando 1-0. Sólo hay que verlos jugar, están adaptadísimos a la categoría". Y es que para el técnico amarillo el cuadro de Aitor Karanka “es uno de esos equipos que cuentan con plantillas, entrenadores y masa social que pueden aspirar a ascender y eso le da encanto a la categoría”.

Reto

Por todo ello, califica el duelo como “un reto ilusionante. Queremos disfrutar, pero sobre todo competir”, de ahí que su objetivo sea poner en dificultad a todos los equipos" de la competición. Sobre sus jugadores, indicó que “están muy bien como no puede ser de otra manera. Estamos contentos con el inicio por la sensaciones, ya que nos muestra que podemos competir al nivel que lo estamos haciendo. Todo ello te anima a seguir y pensar que no estamos en LaLiga SmartBank de paso, sino para quedarnos".

Ausencia de Lozano

En cuanto a las bajas, destaca la ausencia de uno de sus mejores jugadores, Sergio Lozano. Pero eso para Miguel Álvarez debe servir de motivación para el grupo: "Si fuese compañero suyo me lo tomaría como un reto. Todos debemos ser importantes, pero no imprescindibles. Es difícil encontrar un sustituto y si no lo vemos claro, pondremos un jugador de otras características. El último pase y el balón parado de Lozano lo vamos a notar, sin duda", manifestó.