Una vez cumplida su sanción por acumulación de amonestaciones, Fede San Emeterio, una de las piezas claves en el engranaje del conjunto dirigido por Diego Martínez, volverá a estar disponible para la cita del sábado ante el Numancia. El centrocampista cántabro se perdió el choque de Las Palmas pero, a pesar del empate, vio al Granada CF “bien. En los dos últimos partidos no conseguimos la victoria, pero veo al equipo sólido tal y como se ha mostrado durante toda la temporada”.

Autocrítico

No obstante, el jugador cedido por el Real Valladolid hizo autocrítica y manifestó que “igual nos ha faltado el último pase en estos dos últimos partidos para tener las ideas más claras en el tramo final del campo pero, en general, veo bien al equipo”. Y lo justificó argumentando que “llevamos seis jornadas sin perder en las que hemos sumado, por lo que la racha es muy positiva”.

La más que probable ausencia de Ángel Montoro en Los Pajaritos hará que el medio centro vuelva al once inicial de los rojiblancos una vez superados sus problemas físicos de la pasada semana, en la que sufrió un golpe en el tobillo del que reconoció que ya está recuperado: “El lunes entrené al mismo ritmo que mis compañeros, este miércoles también y no he tenido problemas por lo que todo está perfecto”, concretó.

Por tanto, lo más seguro es que tenga una nueva pareja en la medular y un serio candidato para actuar junto a él será Ramón Azeez. En ese sentido, declaró que “cada jugador tiene una cualidades diferentes. Todos somos diferentes y podemos jugar con cualquiera”, aunque no dudó en señalar que “lo que te da Montoro igual no lo puede ofrecer otro jugador, sobre todo esa pausa que él tiene con el balón, pero el resto de jugadores, sea Nico Aguirre, José Antonio o Alberto Martín, también pueden aportar otras cosas”.

San Emeterio tiene claro que la cita en Los Pajaritos ante el Numancia no será para nada fácil

En cuanto al rival que tendrá enfrente el Granada CF el sábado, apuntó que su idea de fútbol atrevido “puede que nos venga bien porque ante los equipos que juegan abiertos, cuando les roba el balón les puedes hacer mucho daño. Nosotros tenemos gente rápida arriba que podemos aprovechar”. En cualquier caso, quiso resaltar que “tenemos que estar más pendiente de hacer un buen partido y aprovechar nuestro momento, que seguro que los vamos a tener y tratar de mostrar nuestra mejor versión”.

No se fía

Pero San Emeterio no se fía de la irregularidad del conjunto de López Garai y augura “un partido disputado, como lo están siendo todos desde que comenzamos la Liga. En Segunda División ningún rival te lo pone fácil y se está viendo que cualquier equipo, aunque sea de la parte baja, puede ganar a cualquiera”. Pese al gusto por tener la posesión, espera un duelo “cerrado”, principalmente porque “a estas alturas del campeonato los equipos tienen más miedo a cometer fallos y cuesta más crear ocasiones y también que te las creen dado que quieren asegurar el punto con el que parten y es verdad que se cierran más los partidos”.