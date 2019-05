El Granada CF no estará solo en el Carlos Belmonte de la próxima jornada. Pese al horario del partido fijado por la Liga de Fútbol Profesional (lunes a las 21:00 horas), la afición rojiblanca estará con su equipo en la trascendental cita ante el cuadro entrenado por Ramis.

Para empezar, la Asociación G19 de Peñas tiene casi cuatro autobuses llenos de aficionados y será difícil completar alguno más tal y como reconoció su presidente, Daniel Hurtado, que señala que “habrá representación de prácticamente todas las peñas exceptuando las que tienen su sede en el extranjero”. En concreto, se darán cita en tierras albaceteñas seguidores de ciudades como Madrid, Barcelona o Mérida.

Colectivos

Además, la entidad tiene previsto en principio fletar dos autobuses para trabajadores del club así como para familiares de los jugadores dada la importancia del choque. Ello, unido a las entradas para el resto de colectivos del club como la Grada 1931 y las agrupaciones de participación que conforman la Asociación You’ll Never Drink Alone y la Asociación 5001, y los abonados que no forman parte de dichos colectivos, se espera en torno a medio millar de aficionados granadinistas en las gradas.

Y es que hay varias opciones de viajar, sea con las peñas o por cuenta propia. El Granada CF ha tratado de incentivar a los más fieles para que acudan y no se descarta alguna medida de última hora que permita aumentar el número de granadinos en Albacete.