Tras más de diez meses de competición, concluyó la temporada para el Granada CF con el mejor colofón posible. Lejos de retornar a Primera División, que no era el objetivo ni mucho menos pero que se ha logrado con solvencia cuando nadie lo esperaba, la unión que se ha vivido entre la afición y el grupo de jugadores no debería olvidarse una vez que, por fin, se están dando pasos sabiendo lo que se hace, sin prisas y con las ideas muy claras. Volver a la Liga Santander ya no es sólo un éxito, sino que debe servir para asentar aún más las bases de un club con muchos frentes pendientes.

Madurez

Con el ascenso conseguido, la cita del Alcorcón se planteó como una fiesta y así se celebró. Al margen de lo que organizó el club, que no dejó satisfechos a todos los asistentes precisamente, la afición demostró por fin que no hace falta invadir el campo para pasárselo bien. Aunque los pitidos a la megafonía cuando se anunciaba la prohibición de saltar al terreno de juego presagiaban que habría invasión, los seguidores nazaríes se comportaron de diez y vivieron desde sus asientos la vuelta al ruedo de los jugadores y sus familias. Vamos avanzando.

El futuro

La competición termina pero ahora será el momento de planificar la nueva campaña, con un presupuesto mucho más amplio aunque las dificultades serán mucho mayores por la diferencia que existe en la Liga Santander entre los equipos. Se presenta un mes con muchas novedades, ya no sólo a nivel deportivo, sino también en el resto de estamentos de la entidad presidida por Jiang Lizhang, que deberá aumentar su estructura aunque no de la manera tan desorbitada como existía en la época de Gino Pozzo, Quique Pina y el año del descenso.

Ciudad Deportiva

El aumento de ingresos debería ser utilizado, además de para conformar una plantilla lo más competitiva posible, para terminar la Ciudad Deportiva rojiblanca. Las instalaciones son muy buenas pero el filial necesita un campo en condiciones para jugar sus partidos oficiales para comodidad, principalmente, de los aficionados que acuden a los partidos del Recreativo. En la base se está trabajando bien y la buena temporada del juvenil así lo atestigua pero si no se quiere hacerlo en balde, la residencia para los canteranos debería ser otros puntos fuertes en la gestión. Pero claro, al aficionado medio le preocupa el primer equipo pero sin una base sobre la que sustentarse, el paso por Primera será efímero. Porque desde ya habrá que cambiar el chip y ser conscientes que la próxima campaña se perderán muchos partidos y caer en el pesimismo es muy típico de esta ciudad.

La pena

La entidad rojiblanca celebró su comida de cierre de curso antes del inicio de las vacaciones. Fue el último acto oficial de una plantilla comprometida, que se ha ganado el cariño de sus seguidores y que ha trabajado día a día en un excelente ambiente. Obviamente no van a continuar todos, por lo que se rompe un grupo que ha estado unido desde el primer entrenamiento y que seguramente Diego Martínez lo eche en falta en el futuro, porque no siempre se trabaja en el mundo del fútbol con esa alegría.