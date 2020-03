En la configuración de las plantillas de los equipos modestos, esos que no tienen tanta calidad en su plantilla por falta de presupuesto, si algo buscan los cuerpos técnicos es eficacia ante el arco rival. Pero esto, que parece fácil, no lo es en la práctica porque dichos equipos no generan tanto peligro ante el arco rival, principalmente, por falta de talento. Existen muchas formar de llegar a la portería contraria y no siempre es siguiendo el estilo del FC Barcelona, consistente en tocar y tocar el cuero. De hecho, dos de los equipos que menos pases dan en LaLiga Santander son el Granada CF y el Getafe, que se debieron enfrentar este domingo en el Estadio Nuevo Los Cármenes pero que la crisis sanitaria con motivo del coronavirus lo impidió.

Sin embargo, si se hace un análisis de la eficacia en lo que se lleva de temporada en Primera División, el conjunto de Diego Martínez estaría en el podio. Y es así gracias a la facilidad que tiene para concretar sus ocasiones de gol, pese a ser el décimo de la categoría en goles a favor. Hasta el duelo frente al Levante, último partido disputado, los rojiblancos eran los mejores en el porcentaje que mide la efectividad de los disparos a puerta que acaban en gol. Sin embargo, el tanto de Machís fue el único que entró en el arco de Aitor Fernández de los siete intentos que realizaron los nazaríes, lo que bajó el porcentaje. De tener un 42,7% pasó, tras el duelo en el Ciutat de Valencia, a gozar de un 40,2%.

Pocos intentos

Este dato dice mucho de la capacidad que tienen los jugadores del Granada CF para concretar sus ocasiones, pues por detrás de ellos tienen a diecisiete plantillas y sólo la Real Sociedad, con un 42,1%, y el Valencia, con un 40,4%, superan a los rojiblancos. Y todo ello, teniendo en cuenta que, con 278 disparos a portería, es el decimosexto de la competición que menos lo intenta, únicamente por delante del Real Valladolid, Celta de Vigo y Alavés.

De esos 278 sólo 82 van entre los tres palos, siendo el Alavés el que menos pone a prueba a los guardametas rivales con 79 en 27 partidos y con cuatro goles menos en su haber (29). Los de Diego Martínez tienen una media de 10,3 remates al arco contrario por encuentro, no estando tan lejos del Real Madrid, que es que más lo intenta con 16,1. De ellos, tres van entre los tres palos, un dato que sólo el Alavés lo empeora con un 2,9 por encuentro. Como curiosidad, se quedaron sin marcar en ocho citas a lo largo del campeonato que se lleva disputado (Sevilla en dos ocasiones, Valencia, Athletic Club, Eibar, Barcelona, Atlético de Madrid y Celta).

Antes del choque ante el Levante, los rojiblancos lideraban esta curiosa clasificación con un 42,7% pero ahora tiene un 40,2

En ese gran porcentaje de facilidad para marcar, tiene una gran importancia el hecho de haber anotado once goles a balón parado, sea por medio de faltas laterales, saques de esquina o penaltis, al que hay que sumar el tanto en propia puerta que anotó el jugador del Villarreal Rubén Peña en la primera jornada de Liga.

Y es que si algo demuestran los rojiblancos partido a partido es que no necesitan dominar la posesión ni ‘sobar’ el cuero para generar peligro. Es más, con una media de un 44% de control del esférico, sólo tuvieron más balón en siete citas, lo que deja claro un estilo de juego mucho más vertical que otros equipos.

Larga distancia

Uno de los aspectos que destacan de estas estadísticas es la facilidad para lanzar desde larga distancia pues de los 278 intentos, 128 se realizaron fuera del área, un 46%, únicamente superado por el Real Valladolid que es, por cierto, el que menos pisa el área con diez disparos menos que el Granada CF, que suma 150.

Más por la derecha

Pero en otros aspectos ofensivos también destacan los granadinistas como, por ejemplo, el hecho de que ser el que más ataca por la derecha de La LigaSantander (43%) pues las incursiones de Víctor Díaz, Puertas y Vadillo, principalmente, generan más problemas a las zagas rivales que cuando se intenta por la izquierda (34%) o por el centro (23%).

En definitiva, unas estadísticas avanzadas que no hacen más que poner en valor la gran temporada que están realizando los rojiblancos en un año que quieren culminar, si el coronavirus lo permite, pasando a la historia.