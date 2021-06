Pep Boada: "Tenemos que ser ambiciosos al máximo"

El nuevo director deportivo del Granada CF, Pep Boada, indicó este lunes que el club rojiblanco quiso agradecer este lunes en su presentación como nuevo máximo responsable del organigrama deportivo del Granada “la confianza” depositada en él por los dirigentes de un club al que llega con el objetivo de “prolongar” su “trayectoria firme” de “estos últimos años”.

“La gente con la que he hablado me ha animado y contado las bondades de Granada. Todos me han insuflado moral y fuerza. Vengo con muchas ganas y con humildad y trabajo espero estar muchos aquí”, reseñó el gestor en su rueda de prensa de presentacion.

“Soy ambicioso y en Granada también lo sois, tenemos que ser ambiciosos al máximo. Con trabajo, humildad y respeto, pero aspirando al máximo”, comentó el gestor, que llega tras 17 años de experiencia ocupando diferentes lugares en la estructura deportiva del FC Barcelona.

“Es un proyecto ilusionante, el Granada es un club que lleva tiempo haciendo las cosas muy bien y que está en la elite. Venimos a sumar y a aportar trabajo, experiencia y el conocimiento que tengo”, agregó, antes de reconocer que se reunió primeros con Patricia Rodríguez y también con otros miembros del Consejo de Administración del club.

Pep Boada comentó que “desde el minuto cero” de su incorporación está pensando en “formar la mejor plantilla y tener el mejor entrenador para competir al máximo desde el primer partido”.

Sobre la figura del técnico, reconoció que es “una de las primeras cosas” que harán porque cuentan con “opciones abiertas” que tiene que “rematar” para “cerrar este tema, ir engranando otras cosas y poco a poco confeccionar la plantilla lo antes posible”.

En este sentido, no ocultó que Robert Moreno es uno de los preparadores con lo que han hablado, pese a que “también hay otros nombres”, incidiendo en que la decisión de cerrar el acuerdo con el nuevo técnico “será inmediata”.

Sobre Diego Martínez, el preparador saliente al no aceptar la oferta de renovación tras tres brillantes temporadas, afirmó que tiene “ganas de contactar con él” porque ha sido “importante los últimos años en Granada” y “seguro” que le aportará.

“Nos vamos a adaptar a los que es el Granada. Me tengo que adaptar a las necesidades y a lo que tenga el Granada. Traeremos a los mejores jugadores para sacar el máximo rendimiento y competir al máximo nivel. Buscaremos al entrenador que creamos más capacitado”, concluyó Pep Boada.

“Soy consciente de dónde vengo, he estado bien aconsejado. El máximo objetivo es llegar al primer partido del campeonato con el mejor equipo competitivo. Esto será una eterna lucha y estaremos ahí para pelear”, sentenció.

Cantera y ayudantes

En torno a la configuración del primer equipo, cree que “cuando algo funciona es mejor tocarlo poco”, por lo que buscarán “jugadores que pueden ayudar a crecer y dar un empuje” a la plantilla ya que están en una “liga muy complicada”.

El nuevo director deportivo rojiblanco cree que el Granada tiene “una cantera sana” que van a tratar de “potenciar” e “inyectar ilusión” para que los jugadores vean que “hay puertas que pueden ser fáciles de abrir con capacidad” para llegar al primer equipo.

Sobre el filial, expresó que “hay que potenciar toda la cantera y el equipo estrella de la cantera es el segundo equipo, que tiene que ser un abastecimiento de jugadores de la primera plantilla” y estar formado por “jugadores capacitados que en cualquier momento nos puedan ayudar en la primera plantilla”.

Pep Boada llega al Granada con un equipo de trabajo, aclarando que “en los próximos días quedará definido” todo su grupo de ayudantes” ya que “aquí hay una estructura que hay que respetar”.