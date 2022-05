Goleada balsámica del Granada CF Femenino

El Granada CF se despide de la temporada como local de la mejor manera posible: con una holgada victoria en casa para disfrute de la afición rojiblanca. El conjunto entrenado por Roger Lamesa hizo muestra de su envidiable deportividad al ganar con claridad al Madrid CF Femenino ‘B’ (4-1) cuando no tenían nada más que el honor en juego. El cuadro blanco, que se disputaba su presencia en la nueva Primera División RFEF, no fue rival para unas locales que esta vez sí gozaron de precisión de cara a portería.

El duelo no tardó en tornarse rojiblanco, pues no se había cumplido el primer cuarto de hora de partido cuando Laura Pérez perforaba por primera vez la portería defendida por Laia. El domino nazarí no solo no cesó a pesar de la tempranera ventaja sino que fue a más. Lauri vio cómo anulaban el 2-0 por fuera de juego y Laura Pérez, de nuevo y poco después, sí consiguió que subiera al marcador tras un uno contra uno.

Sentencia y victoria

Raquel sentenció el encuentro a la media hora con el tercer tanto y Lauri, ya en la segunda mitad, convirtió a placer el cuarto y definitivo gracias a un cabezazo tras centro de Pérez. Lucía Pardo, en el 65’, maquilló el marcador.

Roger Lamesa

Roger Lamesa, técnico del Granada CF, declaró al término del encuentro que a pesar de que “el Madrid ha empezado con muchísimas ganas” y su equipo “un poco a la expectativa” han sabido “sobreponerse al primer arreón del rival y hacer tres goles bastante rápidos”.

Añadió que la segunda parte estuvo “marcada por el calor, las rotaciones y los homenajes” que dieron antes de completar “un partido muy práctico con 4-1” que les ha permitido “disfrutar” de lo que merecían las futbolistas.

Finalizó hablando del palo que supuso el marcador al cuadro rival: “El partido venía marcado por un Madrid con ganas de intentar afianzar esa quinta plaza, pero nuestros tres goles tan rápidos en la primera media hora han marcado ya el devenir del partido”.