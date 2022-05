El Granada CF Femenino se reencuentra con la victoria.

Nunca es fácil reponerse de una derrota dolorosa y el Granada CF de Roger Lamesa lo ha hecho de manera sobresaliente. El cuadro rojiblanco cayó la pasada jornada contra un rival directo como el Cacereño y despidió sus opciones de ascenso a Primera División, mas sólo ha tardado una semana en recuperarse de tal golpe.

Al calor de la afición local y ante un rival de categoría como el UDG Tenerife B, las nazaríes lograron una victoria sanadora por tres goles a cero. Raquel, Noe y Patri Mascaró fueron las encargadas de apuntillar a un contrincante superado desde el inicio.

Gran arranque

Y es que las locales salieron enchufadas desde el arranque, cuando desperdiciaron varias ocasiones claras de abrir el marcador por pequeños errores en la definición. La intensidad al comienzo sacó del partido a las canarias, que no conseguían hacer circular el balón con serenidad cometiendo varios fallos en salida que no tardó en aprovechar el Granada CF. Raquel, tras plantarse sola en área rival, batió a la meta después de realizar varios amagos.

Sentencia

El tanto no frenó las intenciones rojiblancas ni su actitud ofensiva, mas el electrónico no volvería a moverse hasta pasada la hora de encuentro. La diana llegó después de una excelente jugada por banda de Pamela, que tras dejar tras a varias rivales puso el 2-0 en bandeja para que no perdonase Noe.

Ya en el último tramo del encuentro y con el UD Granadilla Tenerife B volcado en campo rival buscando la épica, las jugadoras de Roger Lamesa volvieron a castigar los espacios de la mejor manera: con otro gol. Laura Pérez completó una gran acción por banda y puso un centro al área que Patri Mascaró hizo bueno con el definitivo 3-0.