El Granada no puede fallar ante el modesto San Miguel

En una jornada en la que el líder Santa Teresa recibe al colista, el Peña El Valle, por lo que todo hace indicar que los tres puntos se quedarán en casa, el Granada CF no puede fallar en su cita ante el San Miguel.

Sin margen de error

El conjunto de Roberto Valverde no tiene margen de error pues no depende se sí mismo para jugar fase de ascenso a la Liga Iberdrola por lo que sólo le sirve ganar y esperar un pinchazo del líder que esta semana no será salvo milagro. Las rojiblancas podrán contar ya con Raquel Morcillo, su nueva incorporación procedente del Aldaia.

El rendimiento en casa del Granada CF, no obstante, sigue siendo espectacular y por tanto la línea a seguir para mantener la esperanza de cambiar de categoría por la vía directa. El duelo se disputará como ya es habitual en el Estadio de La Juventud a las 12:00 horas.