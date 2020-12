Granada-Huesca, en directo

Granada y Huesca se miden este domingo en un duelo al que ambos llegan con mucha sed de victoria por distintos objetivos ante la mala trayectoria de los granadinos, con tres derrotas seguidas, y la racha aún más hiriente de los oscenses, colistas y que aún no han ganado en su retorno a Primera.

El equipo dirigido por Diego Martínez, que lleva cuatro jornadas sin ganar en LaLiga Santander, afronta el partido con la moral por las nubes tras haber conseguido el pasado jueves su clasificación matemática para los dieciseisavos de final de la Liga Europa, aunque perdió por 0-1 ante el PSV Eindhoven holandés.

El Granada, pese a este logro y a estar con 14 puntos en la zona noble de la clasificación -octavo-, atraviesa un bache de resultados, ya que entre ambas competiciones sólo ha ganado dos de sus ocho últimos compromisos y en el campeonato doméstico lleva tres derrotas consecutivas.

Tras caer ante el Valladolid (1-3) y el Celta (3-1) en las dos últimas citas, los andaluces reciben al Huesca, otro equipo como los anteriores de la zona baja de la tabla ante el que intentarán reencontrarse con la victoria.

Una de las buenas noticias para Diego Martínez es que recupera a algunos de los muchos jugadores que tenía lesionados, al estar ya disponibles el lateral Víctor Díaz, el medio nigeriano Ramon Azeez y el extremo brasileño Robert Kenedy, si bien no se prevé que ninguno sea titular.

El técnico, que aún no puede contar con el medio Ángel Montoro ni con el mediapunta Fede, devolverá al once inicial a algunos de los jugadores que no fueron titulares el jueves ante el PSV, como el lateral francés Dimitri Foulquier y los atacantes Jorge Molina y el colombiano Luis Suárez.

La principal duda antes del choque radica en si volverá a jugar, como en Vigo, con una defensa de tres centrales y dos carrileros, o retornará al dibujo habitual de cuatro zagueros, como hizo el jueves frente al PSV Eindhoven.

La Sociedad Deportiva Huesca sigue persiguiendo su primera victoria de la temporada.