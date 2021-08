Montoro: "Pensar más allá del próximo partido no te lleva a ningún sitio"

El centrocampista del Granada CF, Ángel Montoro, compareció en rueda de prensa esta mañana tras la sesión de entrenamiento matutina que completó el equipo en su preparación para el comienzo de LaLiga.

El jugador valenciano, al ser cuestionado sobre cómo se está adaptando el grupo, y especialmente las nuevas incorporaciones, al nuevo entrenador, aseguró que “todos han venido con ilusión”. Admitió que aún tienen que “coger los conceptos” y eso es algo que “lleva tiempo” pero están “concentrados en hacerlo en cada entrenamiento y cuanto antes”. “Valen lo mismo los primeros tres puntos que los últimos”, añadió.

En la misma línea, y esta vez preguntado sobre Monchu, dijo que el Granada CF es “un grupo que intenta hacer sencillas las incorporaciones” y que se “ha destacado por acoger muy bien y hacer que (los nuevos) sumen pronto”. “Cuanto antes esté a gusto (Monchu) antes muestra su potencial. Tiene mucho fútbol en sus piernas, esperemos que explote aquí, sabemos de dónde viene”, agregó.

Aspiraciones

De las aspiraciones continentales dijo que “pensar más allá del próximo partido no te lleva a ningún sitio”, por lo que “sólo piensa en el Villarreal” ya que “el presente es el que te pone en tu sitio”. “Solo quiero los tres puntos sea como sea. La pasada pretemporada no conseguimos ganar ningún partido. Cuando el equipo sale a competir cambia el chip inconscientemente y todo cambia”, respondió al ser cuestionado por la diferencia entre pretemporada y competición oficial.

Robert Moreno

“Sabemos la metodología de juego que tiene Robert. Estamos intentando ser más protagonistas con el balón. Todo lo que sea seguir creciendo nos va a beneficiar. Habrá que adaptarnos a cada partido”, manifestó en referencia al nuevo estilo de juego del equipo.

Continuó sus palabras respecto a las nuevas variantes del sistema diciendo que es “un futbolista” que se “adapta”. “Me gusta estar en contacto con balón y cuando más estoy mejor me encuentro. Pero no me importa apretar los dientes y correr y correr”, añadió.

Finalizó diciendo que, para él, la del Granada CF es “la mejor plantilla de toda La Liga”.” Los que estamos pelearemos siempre por todo y trataremos de ganar cada partido que juguemos”, sentenció.