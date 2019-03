Problemas en la zaga para Iriondo

Uno de los grandes problemas que tendrá Antonio Iriondo para hacer el once del Rayo Majadahonda ante el Granada CF será en la zaga. El técnico madrileño no podrá contar con Rafa, que se rompió ante el Málaga CF el tendón de Aquiles y no jugará más esta temporada; con Héctor Verdés que vio ante el Sporting de Gijón su quinta cartulina amarilla y que marcó el pasado domingo y con Iza Carcelén, lateral derecho, también sancionado.

Los majariegos, no obstante, llegan a la cita con la moral muy alta tras vencer en El Molinón y no es la primera vez que tienen tantas bajas pues tampoco podrá jugar Manu del Moral, un fichaje de invierno que estaba rindiendo a buen nivel. En principio, Morillas podría ser el sustituto de Verdés en el centro de la zaga.

Recuperado

Pero no todos son malas noticias para Iriondo pues el argentino Fede Varela, uno de los jugadores con más talento del Rayo podría volver aunque sea convocado pese a que en la penúltima sesión de entrenamiento celebrada este viernes hizo parte del trabajo al margen del grupo de jugadores.

En cualquier caso, y fiel a su costumbre, debido a las bajas el once cambiará una jornada más y podría actuar con dos puntos como Héctor Hernández y Aitor Ruibal, su hombre más importante en ataque que se encuentra en un gran momento de forma como demostró en Gijón.