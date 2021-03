El Granada CF no tiene tiempo para saborear su victoria continental

El condensado calendario al que están sometidos los pupilos de Diego Martínez esta temporada no deja tiempo al reposo. El Granada CF no puede pararse a disfrutar del momento ni un solo instante, por lo que deben aparcar súbitamente la alegría surgida por el 2-0 conseguido el pasado jueves en octavos de UEFA Europa League ante el Molde FK noruego y empezar a pensar desde ya en el siguiente rival: la Real Sociedad.

Entreno

El conjunto nazarí se ejercitó esta mañana en la Ciudad Deportiva y bajo el credo de ‘partido a partido’ por bandera dejó atrás el triunfo europeo para centrarse en competición liguera. La sesión se dividió en dos grupos: los futbolistas que fueron titulares frente al Molde realizaron un entrenamiento de recuperación mientras que el resto de disponibles de la plantilla completaron diferentes ejercicios de activación y con balón, siempre a mayor intensidad.

Dentro de estos últimos se encuentran Germán Sánchez y Yangel Herrera, habitualmente titulares en las alineaciones de Diego Martínez pero que no pudieron jugar el jueves por estar sancionados tras ver la cartulina amarilla en el Estadio Diego Armando Maradona de Nápoles. También en este grupo hay jugadores como Domingos Quina o el lateral Quini, que no están inscritos en la lista granadina para la UEFA Europa League y, por tanto, no pueden jugar dicha competición continental.

Bajas

Continúan lesionados los defensas Neyder Lozano y Carlos Neva; los centrocampistas Luis Milla y Alberto Soro y los delanteros Luis Javier Suárez y Darwin Machís.

El Granada CF recibe a la Real Sociedad de Imanol Alguacil en el Nuevo Los Cármenes el domingo a partir de las 16:15 horas de la tarde. El encuentro, correspondiente a la vigésimo séptima fecha de LaLiga Santander, volverá a traer a la mente del aficionado granadinista el desgraciado encuentro que los rojiblancos disputaron en Anoeta el pasado 8 de noviembre.