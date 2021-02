El Recreativo Granada se hace el 'harakiri'

El Recreativo Granada no deja de darse tiros en el pie. El conjunto entrenado por David Tenorio, lejos de enderezar un camino que se torció con el comienzo del año, está cada vez en una situación más precaria. Los nazaríes tiraron los tres puntos en el partido de Córdoba después de ir ganando 0-1 –Aranda vio la cartulina roja con ventaja en el marcador– y no pudieron sumar contra un CD El Ejido 2012 que disputó más de cuarenta y cinco minutos con un futbolista menos en la Ciudad Deportiva.

No obstante, la peor noticia para los rojiblancos no es la pésima dinámica de resultados, si no las sensaciones que transmite. Parece prácticamente imposible revertir la situación a estas alturas de la temporada, más después de ver cómo el plantel es incapaz de siquiera incomodar a un rival, a priori similar, que jugó medio partido con diez futbolistas. Con esta derrota, la quinta en seis partidos, el Recreativo seguirá una jornada más en la parte baja de la tabla. Y no parece la última.

Presagio

Los primeros vaivenes del encuentro ya hacían presagiar el rumbo del choque. El conjunto ejidense salió muy enchufado al césped, apretando desde el primer instante y poniendo en severos apuros a la defensa de los granadinistas. Fran Alcoy, preparador del CD El Ejido, planteó un sistema que mutaba de un 5-4-1 a un 3-4-3 dependiendo del poseedor del esférico. Los celestes defendían con cinco zagueros y atacaban con cinco delanteros, desconcertando a un Recreativo Granada al que no le duraba más de dos pases el balón controlado.

Los nazaríes, sumidos en un profundo desorden táctico, bascularon sin dirección establecida allí donde habitaba la pelota, provocando multitud de espacios a los costados que El Ejido castigó sobremanera con las internadas de sus dos carrileros. Los visitantes impusieron un ritmo de juego y presión alta que el ‘Recre’ no fue capaz de seguir. Montoro intentó, sin acierto, salir de las emboscadas rivales con conducciones largas que acabaron en pérdidas. Los balones largos hacia nadie fueron una constante.

Sin pólvora

Los de David Tenorio sólo llegaron a portería rival una vez en toda la primera parte y fue en una jugada aislada. Diego, por la izquierda, pescó un balón perdido y conectó un fuerte disparo que pasó rozando el palo de Wilfred. A partir de aquí, la nada. El Ejido recuperaba con suma celeridad y, con el paso de los minutos, fue acercándose con más regularidad a la meta defendida por Joao Costa. Arranz chutó muy arriba en el primer acercamiento ejidense y Boris rozó el cero a uno con un fuerte disparo que repelió el portero portugués del ‘Recre’.

Las oportunidades visitantes se sucedían una tras otra sin encontrar reacción de los rojiblancos. Sergio Pérez, con un imponente lanzamiento de libre directo, también estuvo cerca de abrir el marcador de la Ciudad Deportiva mas no obstante, el partido se iría con empate a cero a los vestuarios.

Superioridad numérica

En el descanso, Tenorio retiró a un desaparecido Echu y dio entrada a Fobi, dibujando una defensa de cinco jugadores para plantar cara al rocoso esquema de Alcoy. Al poco de comenzar la segunda mitad, Checa vio la segunda cartulina amarilla y dejó a El Ejido con diez futbolistas y un claro 1-4-4-1. El Recreativo Granada, obligado a responder, quedó paralizado por las no concesiones de los visitantes pese a disponer uno menos.

Lejos de lo que se esperaba, fue Olavide, que ingresó en el minuto 55, el encargado de mover el resultado. El atacante recibió un excelente centro lateral de Cova, el mejor futbolista del encuentro, y mandó a la red una diana que inmovilizó a los de Tenorio.

Desesperación

El entrenador, abrumado por la realidad, introdujo un triple cambio ofensivo que volvió a modificar el sistema de los suyos, de nuevo sin éxito. Los únicos acercamientos fueron gracias al ímpetu y no a la estrategia. Alberto López dispuso de una llegada clara que detuvo Wilfred y Bravo no logró alcanzar portería tras un rechace en el área.

El Recreativo Granada queda revocado a una situación algo más que preocupante al desperdiciar una oportunidad de oro de volver a reengancharse a la Segunda División B. A partir de ahora, cada partido será una final más importante que la anterior, dejando a la plantilla unos elevados niveles de estrés y presión difíciles de sobrellevar.

El próximo fin de semana disputarán un derbi entre filiales frente al Betis Deportivo.