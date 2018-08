La hinchada se muestra comedida

"Tenemos que aceptar nuestra realidad". Esta oración habrá sido seguramente de las más repetidas por el técnico del Granada, Diego Martínez, durante sus primeras semanas como entrenador del conjunto rojiblanco. Pues parece que la afición granadinista ha captado de lleno el mensaje. El Trofeo Ciudad de Granada volvió a mostrar la solidez defensiva del equipo, pues completó otros noventa minutos sin recibir un tanto en contra. Sin embargo, la imagen actual del Granada CF no termina de convencer e ilusionar a la grada de Los Cármenes.

"Veo un poco flojo al equipo y queda sólo una semana", declaró Alejandro Silva, abonada que acudió a presenciar el encuentro de presentación de la plantilla. La puesta en escena del conjunto rojiblanco no provocó pesimismo, pero tampoco genero más fervor para el debut liguero de hoy contra el Elche en el Martínez Valero. No obstante, es cierto que un buen inicio de temporada por parte del equipo elevaría los ánimos de la afición.

La presentación fue seguida por pocos aficionados, aunque hay miles de abonados

Una forma tradicional de generar ilusión durante el período estival son los fichajes. Las incorporaciones son un componente más en cada verano en las oficinas de todos los clubes. Todas las caras nuevas del Granada CF excepto José Antonio Martínez tuvieron sus minutos para mostrarse ante su nueva afición. Para los granadinistas hay dos nombres propios que presentaron sus credenciales ante el Málaga: Álvaro Vadillo y Nico Aguirre. El gaditano no se cansó de intentarlo y la grada se lo reconoció cuando fue sustituido, y además dejó algunos destellos de la calidad que atesora. "Nico Aguirre es un pulmón, es nuestro Arturo Vidal", asegura también Alejandro Silva.

Queda mercado y la afición al igual que Diego Martínez también se anima a pedir fichajes. Pepe González, abonado del equipo, señaló que echa en falta " el clásico jugador incisivo que hemos tenido otros años. Por ejemplo el mismo Dani Benítez". Francisco González, compañero de fatigas en la grada y hermano del propio Pepe, afirmó que ficharía "un central y un centrocampista" para "completar el equipo".

Además de incorporaciones se producen salidas. La marcha de Joselu ha dolido a pesar de que su única temporada en el club no fuese brillante. "Me hubiera gustado que se quedase Joselu, la garra que ponía era importante", manifestó Roberto Alarcón, abonado rojiblanco. El aficionado tiene fe en que Adrián Ramos "explote este año" para que el equipo no tenga falta de gol. El seguidor señaló que lo que más le agrada del delantero colombiano es que "no es nada individualista".

La palabra "ascenso" se escucha con menos fuerza en Los Cármenes por ahora. "Nos vamos a quedar otra vez en Segunda", dijo Francisco González, y su hermano Pepe sentenció: "La prueba la tienes viendo el partido contra el Málaga". Roberto Alarcón llama mínimamente al optimismo afirmando que "la Segunda es muy larga y podría darse", pero "en principio no veo posibilidades de ascenso". El inicio de temporada no se presenta con ilusión desmedida , pero como siempre en el fútbol todo depende de los resultados y de que la 'pelotita' entre.