El duelo el Granada CF con el Real Betis se retrasa una hora y se jugará a las 19:30 horas

Debido a las altas temperaturas que se prevén este fin de semana, la Liga de Fútbol Profesional ha decidido cambiar el horario de los encuentros que se jugarán este próximo domingo en horario unificado. En su momento, la patronal de los clubes fijó que todos los duelos se disputen a las 18:30 horas pero el calor que puede hacer en distintos puntos del país ha provocado que se retrase el inicio de los encuentros una hora, por lo que el choque que deberá disputar el Granada CF en el Benito Villamarín ante el Real Betis dará comienzo a las 19:30 horas.

Una cita para la que se espera que haya una importante representación de aficionados rojiblancos, ya no sólo en la zona habilitada a tal fin en el estadio de Heliópolis sino porque han sido muchos los que han comprado entradas en zonas cercanas, uno de los fondos, para apoyar a su equipo en busca de la salvación que tras la victoria el pasado martes ante el Athletic Club está un poco más cerca. Además, hay que contar con los seguidores granadinos que viven en la capital hispalense y alrededores que hayan podido comprar las localidades.

Árbitro

Será un duelo clave que ya conoce al colegiado que lo dirigirá. Se trata del vasco Ricardo De Burgos Bengoetxea, que curiosamente ya dirigió a los rojiblancos en la goleada que el conjunto de Aitor Karanka le endosó al Real Mallorca. No suele ser habitual que un colegiado pite a un mismo equipo en ocho días pero el Comité Técnico de Árbitros así lo ha decidido. Su balance con los rojiblancos no es especialmente bueno pero la última experiencia no fue del todo mala.