LaLiga cambia el horario del partido entre el Granada CF y el Atlético de Madrid

Este pasado lunes, la Real Federación Española de Fútbol llevó a cabo el sorteo de octavos de final de la Copa del Rey que emparejó al Atlético de Madrid con el Real Madrid. Sin duda, es la eliminatoria más atractiva pero el horario que el ente federativo ha fijado va a provocar que el choque que debía disputar el Granada CF con el cuadro colchonero haya tenido que ser modificado.

La Liga de Fútbol Profesional ha determinado que sea el lunes 22 a las 21:00 horas cuando se celebre en el Estadio Nuevo Los Cármenes. El motivo no es otro la fecha fijada para jugar el duelo copero, que se estableció el jueves 18 a las 21:30 h.. Al no tener ni 48 horas de descanso para medirse a los de Alexander Medina, pues en un primer momento el encuentro quedó marcado para el sábado 20 a las 16:15 h., la cita ha tenido que ser modificada pasando a un día laborable con todo lo que ello supone para aquellos aficionados que ya tenían planificado su fin de semana que no serán pocos.

Por tanto, los tres próximos encuentros del conjunto del Cacique serán este sábado ante el Real Betis, el lunes 22 con el Atlético y el lunes 29 ante el Getafe en el Coliseo Alfonso Pérez.