Ignasi Miquel, central del Granada CF: “Si pensamos que con el escudo o el nombre vamos a ganar partidos estamos muy equivocados”

Seis temporadas en Segunda División son un bagaje más que suficiente para tener galones en un vestuario como el del Granada CF. Ignasi Miquel, central del conjunto de Aitor Karanka, sabe lo que hay que hacer para cumplir los objetivos en LaLiga SmartBank y así lo ha expuesto este miércoles en su comparecencia ante los medios de comunicación.

El de Corbera de Llobregat tiene claro que en la categoría “todos los rivales van a ser complicadísimos. Llevo muchos años en Segunda y uno ya se ha dado cuenta que los clubes que parecen que no van a tener oportunidades, en su terreno de juego y con su público, son siempre muy difíciles de batir. Si pensamos que por el escudo o el nombre vamos a ganar los partidos estamos muy equivocados”.

Experiencia

Un mensaje que trata de evitar euforias pues a sus 29 años tiene experiencia más que suficiente. Ello le lleva a declarar que “cuantos más puntos se saquen en las primeras jornadas, mejor. He estado en muchos sitios y aunque se dice que los últimos diez partidos son los que cuentan, eso no es así. Cuentan todos. Los tres puntos de Ibiza ya no nos los quita nadie y ahora hay que ir a por los tres del Racing para seguir con buenas sensaciones”.

"Me gusta mucho el grupo que hay, la ambición y las ganas de mejorar cada día"

No obstante, es consciente de que habrá momentos a lo largo de la temporada complicados en los que las cosas “no salgan tan positivamente, pero el trabajo que hay detrás de todo el equipo es muy positivo y esto no ha hecho más que empezar”. La victoria en Can Misses le hace ser optimista pero lo es aún más “por lo que veo en el vestuario. Los nuevos que llegan se adaptan perfectamente y estamos encantados los que somos. A mí personalmente me gusta mucho el grupo que hay, la ambición y las ganas de mejorar día a día”.

Aspecto físico

A nivel personal, reconoce que “apenas llevo tres semanas trabajando con el equipo y me falta ritmo y ese punto más en lo físico. Estoy cada día intentando mejorar al igual que más gente de la plantilla para estar al máximo nivel posible. Aún me falta para poder rendir a tope”. Pero fue sincero y aunque manifestó que “en Ibiza me sentí cómodo, es cierto que a partir de nuestro gol que ellos apretaron, hubo un momento en el que sufrí físicamente”.

El sábado los rojiblancos debutarán en casa ante el Racing (22:00 horas) y se habla mucho de la importancia de hacer fuerte como local. Miquel señala al respecto que “en casa, si somos capaces de enganchar a la afición, será más fácil pero ni las ligas se ganan como local ni como visitantes. Hay que hacer una temporada completísima si queremos estar arriba e ir pasito a pasito”.

Personalidad

Respecto al duelo ante el cuadro santanderino, avanza que “aún no lo hemos estudiado. Quizá venga a no asumir riesgos y buscar algún error nuestro para hacernos daño. Pase lo que pase, jugamos en casa y habrá que tener personalidad para tener el balón, atacar y encerrarlos en su campo y presionarle para hacer feliz a la gente que venga a vernos”.

"Los jugadores vemos que la gente se está sumando, hay más de 13.000 abonados y eso ilusiona"

Un primer duelo en casa que ilusiona al central barcelonés, que afirma que “tengo muchas ganas de jugar ante nuestro público. El partido de presentación fue muy bonito. Los jugadores vemos que la gente se está sumando, hay más de 13.000 abonados y eso ilusiona. Tenemos muchas ganas de poder empezar con buen pie ante nuestros seguidores pero el Racing, pese a ser un recién ascendido, será un rival complicado. Tengo conocidos allí, sé como trabajan y eso nos debe hacer tener los pies en el suelo porque el partido será complicado desde el primer momento”.

Competencia

Respecto al acompañante que tuvo en el centro de la zaga en tierras baleares, Miguel Rubio, se deshizo en elogios e indicó que “me parece un grandísimo central, joven, con energía y fuerte. Hubo un momento en el que nos faltó ese punto de físico para seguir mejorando. Tuve la suerte de jugar con él pero en la plantilla y en mi puesto hay mucha competitividad”.

Un estreno que lo dejó muy satisfecho ya no sólo por sumar los tres primeros puntos en un campo “muy complicado” sino porque tras el 0-1 “ellos dieron un pase hacia adelante y ahí me gustóla respuesta del equipo. Supimos defender todos y ser solidarios para mantener la portería a cero. Además, los que entraron desde el banquillo ayudaron mucho a los que estábamos en el campo para sacar un buen resultado. Los compañeros en el banquillo animaban y fue espectacular ver cómo todo el grupo ayudaba”.