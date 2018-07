Las ilusiones más realistas

En apenas un mes comenzará la Liga. La competición oficial está cerca de volver y con ella una nueva realidad para el Granada CF y su afición. Si durante el verano pasado los seguidores rojiblancos tenían 'una corazonada' que quedo en agua de borrajas, ahora toca ilusionarse, pero con una dosis de realismo.

"Se nos viene una temporada difícil en que tendremos enfrente equipos con mucho nombre. Es una Primera División en Segunda". Así lo ve Daniel Hurtado, presidente de la Asociación G19 Peñas, que tiene muy claro que el primer objetivo del club ha de ser "sumar entre 50 y 55 puntos". No ser un equipo recién descendido resta presión. Así lo piensa Vicente Ortiz, representante de la Asociación You'll Never Drink Alone: "Este año lo bueno es que la presión la tienen otros. Quizá el Granada no supo entender esto el año pasado". No ascender de forma inmediata no debe ser un drama. "El año pasado no ascendió ninguno de los tres equipos descendidos", recuerda Hurtado.

Aunque este proyecto haya fracasado dos años consecutivos no tiene mala pinta"Los abonados lo llevamos en los genes y tenemos la ilusión de apoyar al equipo"

El drama del Granada la temporada pasada no fue no ascender. Ayer, Manolo Lucena manifestó en este medio que el club "le faltó un poco el respeto a la categoría". Esta actitud pasó factura al equipo rojiblanco con pinchazos en casa como las derrotas ante el Sevilla Atlético o el Nástic, que pusieron de manifiesto que los granadinistas no estaban rindiendo al nivel exigido y esperado.

A pesar de todo, los aficionados del Granada no dejan de confiar, "aunque el proyecto haya fracasado dos años consecutivos no tiene mala pinta", señala Hurtado.

La mejor baza para animar a los seguidores durante estas semanas son los refuerzos. Así lo ven en You'll Never Drink Alone: "Vadillo y Fede Vico son ilusionantes ante todo, tienen ese hambre por demostrar muchas cosas y son jóvenes".

Igual que hay que recibir los refuerzos, hay que despedir a los futbolistas que se van, duela o no. El adiós más doloroso se produjo con la salida de Machís al Udinese, por lo que el venezolano no volverá a correr la banda de Los Cármenes. Al Granada le quedan fichajes por hacer, "pero antes tienen que producirse salidas", dice Daniel Hurtado.

El caso más sonado es el de Javi Varas. El veterano guardameta quiere cumplir su año restante de contrato, pero el club le busca salida debido a su alta ficha. Prueba de ello es que no participó en el primer test de pretemporada en Marbella (0-1).

Sorprendentemente (o no), el nombre que más fe inspira es el del técnico Diego Martínez. Su pasado en Granada, donde cursó sus estudios universitarios, es un factor apreciado por la afición rojiblanca. Según Vicente Ortiz, "es el mejor entrenador del mundo para el Granada, por lo menos para mí, pues ha conocido la idiosincrasia del granadino". Desde el G19, las palabras para Diego Martínez también son positivas: "De lo que yo conozco sé que es un currante de 24 horas".

El técnico gallego representa la idea del club de volver a arraigarse a la ciudad y a su gente, además de ser el primero en poner los pies en el suelo respecto a los objetivos del equipo. ¿Por dónde pasan las opciones del Granada de hacer una temporada ilusionante? En una competición de 42 jornadas, los seguidores coinciden en señalar la necesidad de ser regular. Daniel Hurtado además cree que se necesita "un killer y una buena defensa, que es con lo que los equipos están ascendiendo".

Vicente Ortiz, por su parte, apela al factor eterno: "Si entra la pelota todo será maravilloso y si no, todo va muy mal y es un desastre". El representante de You'll Never Drink Alone afirma que los abonados lo "llevan en los genes", como reza la campaña del club, y que en esta temporada existe "esa ilusión de apoyar al equipo de nuestra ciudad".

La afición rojiblanca afronta la campaña 2018-19 consciente de que los favoritismos en Segunda no existen y menos esta temporada plagada de históricos. A pesar de todo, soñar siempre es gratis y los seguidores esperan animarse a partir de resultados. Como dice el cántico: "Pobre del que quiera robarnos la ilusión".