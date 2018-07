Ocurrió el pasado verano y también pasa en este. Lo que va a suceder con el futuro del central francés Matthieu Saunier es una incógnita. El galo forma parte en la actualidad de la plantilla rojiblanca como uno más pese a que su continuidad es incierta, tanto por parte de él como del club.

Estar en Segundo no es lo más deseable para el jugador, pero no ve con malos ojos estar en el Granada un curso más si ninguna de las ofertas que llegan le convencen. De hecho, el pasado verano su interés en salir parecía mucho más grande y al final se quedó. Y también al inicio de esta pretemporada estaba cerca su marcha y no se concretó.

Tener que afrontar el salario de Saunier en la división de plata tampoco es lo que quiere el Granada, aunque para el club es más prioritaria la salida de otros. Es un 'mejor que se vaya, mas si se queda tampoco lo vemos mal'. En la entidad valoran su rendimiento y su capacidad, aunque tiemblan por su inestable estado fisico, por esos problemas musculares que suelen aparecer. Aunque en el fútbol nunca se puede afirmar nada con certeza, la sensación es que el paso de los días juega a favor de que se quede.

A la espera de un desenlace que, como en la campaña pasada, se mantuvo en suspense hasta el cierre del mercado estival, Saunier lleva varios días entrenando al margen del grupo. Sufre un problema muscular que no le ha permitido jugar ningún amistoso, y tampoco estará hoy en Marbella ante el Extremadura. Es la duda de cada verano, es la incógnita Saunier.