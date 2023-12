El innovador grupo inversor que visitó al Granada CF el pasado verano

La estructura de propiedad en el fútbol actual está experimentando constantes cambios, y una nueva y peculiar forma de adquirir la propiedad de un club acaba de ser lanzada por la empresa estadounidense F2O Sport, con sede en Silicon Valley, California. Y en una entrevista a su director por parte del diario AS, confesó que ha tenido al Granada CF en su punto de mira.

Su modelo se llama "Fan to Owner" y se trata de un financiamiento colectivo regulado que permitiría a aficionados de todo el mundo convertirse en propietarios de un club de fútbol. Como recogía el diario AS en una conversación con el cofundador y CEO de la empresa, Wolfgang Muller, “En agosto nuestros fundadores estuvieron en España visitando los clubes Granada, Fuenlabrada, Sabadell y Talavera.

"Pudieron presenciar en persona cómo operan dichos clubes y a su vez percibir la visión sobre la propiedad de los aficionados y la digitalización del deporte a escala global”, añade. Y finalizó alegando: “Vamos a hacer que algunas personas del actual negocio del fútbol se sientan incómodas, pero los cambios monumentales siempre lo hacen”.

Aunque a priori parece una idea interesante, si que se encuentran lagunas observando su página web. Actualmente llevan menos de 50.000$, y no aparece mucha información real a parte de sus objetivos y las incontables ventajas que tiene esta inversión, según ellos.

No es la primera situación de este carácter que el club vive en los últimos meses, ya que durante julio y parte de agosto, el grupo del argentino Andrés Fassi estuvo negociando con DDMC sin llegar a buen puerto finalmente, algo que entorpeció la planificación veraniega de la vuelta a Primera División por mucho que desde la directiva se asegurara que no, y que es una de las causas del estado actual de un equipo que no se reforzó lo suficiente tras el ascenso.

Hasta la propia alcaldesa de la ciudad Marifrán Carazo comentó hace unos días con los compañeros de Radio Marca Granada sobre el estado del equipo, donde contó que le preguntó directamente a Sophia por la situación del Granada CF, y que esta le confirmó que no se plantearon vender y que los rumores existen, pero que "su aspiración es seguir tirando del club y está comprometida con la ciudad".

No parece que vayan a ocurrir, por el momento, muchos cambios en los despachos del Granada CF, aunque es innegable que se trata de un equipo con mucho tirón dado el potencial de la ciudad, la masa social que mueve y todo su recorrido.