Una instalación que no está preparada

No se puede negar que la Ciudad Deportiva del Granada CF es un lugar espectacular. Lo tiene todo y es alabada constantemente por todo el que la conoce por primera vez. Los cuatro campos de césped natural están en un magnífico estado y trabajar allí es una gran comodidad para todos los integrantes del club.

Pero cuando se trata de disputar un encuentro oficial, la historia cambia. Y lo hace tanto para los aficionados como para los medios de comunicación e invitados. Si encima llueve, como el pasado domingo, todo es más difícil. Ante el Sanluqueño la lluvia hizo acto de presencia y la situación se complicó. Y eso que los trabajadores de la entidad se desviven para los que allí acuden estén 'cómodos', pero no es de recibo que el 'palco' esté en un fondo, bajo una carpa y mojándose sus ocupantes los pies. Por supuesto, los medios de comunicación, en especial las radios, tienen que ver el choque sin ver una portería, sin puestos individualizados y tirando de imaginación para hacer su trabajo.

Y ya no sólo es por las facilidades o no para trabajar, sino por la imagen que se da de cara al exterior, pues no hay que recordar que el 'Recre' se mide a equipos como el Real Murcia, el Recreativo de Huelva o el Cartagena.