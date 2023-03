El colegiado no refleja en el acta los insultos de la afición del Burgos hacia el Granada CF

No todo fue positivo tras la remontada del Granada CF en el Plantío ante el Burgos CF. A pesar de una victoria balsámica, el grupo sufrió la tempranera lesión de Raúl Torrente, que volvió al once tras once meses sin hacerlo.

Otro de los gestos feos en el encuentro fue el poco señorío de la afición del Burgos. En reiteradas ocasiones, se pudo escuchar desde uno de los fondos: "Puta Granada", o "Písalo", cuando algún futbolista del Granada se dolía en el suelo. Ninguno de los insultos y desprecios por parte de cierto sector de la afición burgalesa fueron reflejados en el acta de Gorostegui Fernández.

Además, hubo amago de tangana al final del partido fruto de la tensión y frustración de los locales. Se pudo observar al técnico local, Calero, recriminando a algunos jugadores del Granada o a Manuel Lucena -delegado rojiblanco- encarándose- con un rival.

Cuando los nazaríes fueron a despedir a los aficionados desplazados, todo el estadio al unísono entonó el: "No vais a ascender". Un hecho que no es denunciable, pero sí deja ver el señorío de dicha afición.

La expulsión al banquillo

Según refleja el acta, en el minuto 68 el técnico Bosch Marquina, Nicolás fue expulsado por el siguiente motivo: "Salir de su banquillo y protestar, de forma ostensible y reiterada, una decisión mía". Antonio Puertas fue amonestado por el mismo motivo.

Tras el segundo tanto, obra de Myrto Uzuni, Shon Weissman fue amonestado por "hacer gestos hacia el público de forma exaltada tras la consecución de un gol por parte de su equipo, estando en el banquillo".