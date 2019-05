Desde la pasada temporada se ha añorado el ambiente vivido en los alrededores del Nuevo Los Cármenes antes de un partido del Granada CF hace menos de una década, cuando los entrenados por Fabri González se convirtieron en la revelación de la ahora denominada Liga 1|2|3 y consiguieron dar el salto a la máxima categoría en el agónico play off frente al Elche. En Primera División el estadio vibró en muchas ocasiones, como en las victorias frente al Real Madrid (con el único gol en propia puerta del dorado Cristiano Ronaldo) o la protagonizada frente al Barcelona, en aquella ocasión en la que los de Messi, con Pinto en la portería, cedieron casi todas sus opciones de luchar por la Liga. El viernes, lejos de ver el estadio a reventar con los casi 18.000 asientos ocupados, la afición demostró, por fin, estar con el equipo al cien por cien, creyendo que el regreso a la máxima categoría sólo depende de los que juegan en el césped, pero siempre bajo el calor de su afición, siendo de esa manera más fácil.

Pasazo

Si el pasito a pasito es el lema del vestuario y del club, ya podrían variarlo por pasazo. Porque los rojiblancos, a falta de cuatro partidos, siguen siendo los máximos favoritos a dar el salto con Osasuna (que ya tiene la fiesta sólo a falta de repartir invitaciones). Nadie en Los Cármenes quiere hablar todavía de ascenso, pese a todo, pero al menos ya sí se hablan de finales y de opciones, como en las previas al encuentro ante el Tenerife por parte de Álex Martínez. Ahí también se han dando pasos, aunque la prudencia sigue estando como máxima para todos. ¿Los tres puntos (si llegaran) desde Albacete la próxima semana le abrirían la puerta del vestuario definitivamente a los términos subir, ascenso y celebración?

Reconocimiento

El que quizás esperaba tener José Luis Oltra al regresar al Nuevo Los Cármenes con el Tenerife, después de su despido la pasada temporada, no por una mala clasificación (que quizás también), sino por la falta de espíritu y personalidad del Granada CF que en ese momento él entrenaba. Particularmente no estoy acostumbrado a ver a un entrenador sobre el césped durante el calentamiento de su equipo (o quizás soy despistado en esos momentos), pero el viernes Oltra no paró de pasearse y dejarse ver sobre el verde, saludando a la grada, a antiguos compañeros rojiblancos y muy poco atento a lo que sus jugadores preparaban para intentar sorprender a los de Diego Martínez. Y luego vino lo ocurrido en la segunda mitad, cuando desde la grada se coreó durante más de un minuto al actual técnico. ¿Qué pensaría Oltra al escuchar a la que fue su afición? Él reconoció en las Canarias que nunca escuchó en Los Cármenes un “Oltra, vete ya”, pero tampoco nada positivo...

Los permisos

Vacaciones, días libres o cualquier tipo de opción para escaparse en ocho días a Albacete. La afición rojiblanca quiere estar presente en el Carlos Belmonte, aunque LaLiga haya fijado el compromiso un lunes a las 21:00 horas y con las opciones abiertas de ascenso para ambos equipos. Rodri en zona mixta decía que los seguidores debían de buscar cualquier excusa para viajar. Buscando entre las justificaciones para no acudir al trabajo no termino de encontrar una para ésto.